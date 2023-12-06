Тюменки выстроились в огромные очереди к бьюти-мастерам перед праздниками

07 декабря 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость подготовки к новогодним корпоративам у тюменок составляет от 4100 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени в преддверии Нового года спрос на услуги бьюти-мастеров вырос на 140% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». Отмечается, что средняя стоимость подготовки к новогодним корпоративам у тюменок составляет от 4100 рублей. «В Тюмени началась пора корпоративов — жительницы города уже бронируют мастеров, чтобы подготовиться к мероприятию. Спрос на услуги бьюти-специалистов, которые работают в жаркую пору новогодних корпоративов, вырос на 140% по сравнению с прошлым годом. А полный комплекс бьюти-услуг для подготовки к новогоднему корпоративу будет стоить в среднем от 4100 рублей», — рассказали аналитики компании. Спрос сильно вырос на услуги мастеров по бровям и ресницам (на 322%). Также чаще стали обращаться к парикмахерам за праздничной укладкой (на 39%) и к визажистам (на 124%). Тюменок предупредили, что в зависимости от сложности новогоднего образа и дополнительных опций, например, работы на выезде, стоимость услуг мастеров может вырасти.

В Тюмени в преддверии Нового года спрос на услуги бьюти-мастеров вырос на 140% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». Отмечается, что средняя стоимость подготовки к новогодним корпоративам у тюменок составляет от 4100 рублей. «В Тюмени началась пора корпоративов — жительницы города уже бронируют мастеров, чтобы подготовиться к мероприятию. Спрос на услуги бьюти-специалистов, которые работают в жаркую пору новогодних корпоративов, вырос на 140% по сравнению с прошлым годом. А полный комплекс бьюти-услуг для подготовки к новогоднему корпоративу будет стоить в среднем от 4100 рублей», — рассказали аналитики компании. Спрос сильно вырос на услуги мастеров по бровям и ресницам (на 322%). Также чаще стали обращаться к парикмахерам за праздничной укладкой (на 39%) и к визажистам (на 124%). Тюменок предупредили, что в зависимости от сложности новогоднего образа и дополнительных опций, например, работы на выезде, стоимость услуг мастеров может вырасти.