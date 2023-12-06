Задержанного ФСБ челябинского следователя отправили под арест. Фото

06 декабря 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Вадиму Шпигуну инкриминируют сразу несколько преступлений Фото: Павел Сидоров © URA.RU Тракторозаводский райсуд 6 декабря отправил в СИЗО сотрудника отдела Следственного комитета по Советскому району Челябинска Вадима Шпигуна, задержанного ФСБ по обвинениям в превышении полномочий и фальсификации улик. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, следователь пробудет под стражей минимум два месяца. «Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Шпигуна меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 5 февраля», — зачитал решение судья. Майор юстиции Шпигун был задержан накануне, однако уголовное дело в его отношении разрабатывалось долгое время. Его обвинили в получении взяток и фальсификации улик. По версии следствия, Шпигун, занимающийся расследованием преступлений в сфере налогового законодательства, помогал коммерсантам избегать ответственности за неуплату налогов. Одним из таких фигурантов является экс-директор компании из Чеченской республики «ТД Инрост» Екатерина Минина. Она уже находится в СИЗО в рамках расследования других коррупционных эпизодов. В пресс-службе СКР по региону факт задержания Шпигуна пока никак не прокомментировали. Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Тракторозаводский райсуд 6 декабря отправил в СИЗО сотрудника отдела Следственного комитета по Советскому району Челябинска Вадима Шпигуна, задержанного ФСБ по обвинениям в превышении полномочий и фальсификации улик. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, следователь пробудет под стражей минимум два месяца. «Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Шпигуна меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 5 февраля», — зачитал решение судья. Майор юстиции Шпигун был задержан накануне, однако уголовное дело в его отношении разрабатывалось долгое время. Его обвинили в получении взяток и фальсификации улик. По версии следствия, Шпигун, занимающийся расследованием преступлений в сфере налогового законодательства, помогал коммерсантам избегать ответственности за неуплату налогов. Одним из таких фигурантов является экс-директор компании из Чеченской республики «ТД Инрост» Екатерина Минина. Она уже находится в СИЗО в рамках расследования других коррупционных эпизодов. В пресс-службе СКР по региону факт задержания Шпигуна пока никак не прокомментировали.