Задержанного ФСБ челябинского следователя отправили под арест. Фото

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Избрание меры пресечения следователю Вадиму Шпигуну в Тракторозаводском суде Челябинска, Шпигун Вадим
Вадиму Шпигуну инкриминируют сразу несколько преступлений Фото:

Тракторозаводский райсуд 6 декабря отправил в СИЗО сотрудника отдела Следственного комитета по Советскому району Челябинска Вадима Шпигуна, задержанного ФСБ по обвинениям в превышении полномочий и фальсификации улик. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, следователь пробудет под стражей минимум два месяца.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Шпигуна меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 5 февраля», — зачитал решение судья.

Майор юстиции Шпигун был задержан накануне, однако уголовное дело в его отношении разрабатывалось долгое время. Его обвинили в получении взяток и фальсификации улик. По версии следствия, Шпигун, занимающийся расследованием преступлений в сфере налогового законодательства, помогал коммерсантам избегать ответственности за неуплату налогов. Одним из таких фигурантов является экс-директор компании из Чеченской республики «ТД Инрост» Екатерина Минина. Она уже находится в СИЗО в рамках расследования других коррупционных эпизодов. В пресс-службе СКР по региону факт задержания Шпигуна пока никак не прокомментировали.

Избрание меры пресечения следователю Вадиму Шпигуну в Тракторозаводском суде Челябинска
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Тракторозаводский райсуд 6 декабря отправил в СИЗО сотрудника отдела Следственного комитета по Советскому району Челябинска Вадима Шпигуна, задержанного ФСБ по обвинениям в превышении полномочий и фальсификации улик. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, следователь пробудет под стражей минимум два месяца. «Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Шпигуна меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 5 февраля», — зачитал решение судья. Майор юстиции Шпигун был задержан накануне, однако уголовное дело в его отношении разрабатывалось долгое время. Его обвинили в получении взяток и фальсификации улик. По версии следствия, Шпигун, занимающийся расследованием преступлений в сфере налогового законодательства, помогал коммерсантам избегать ответственности за неуплату налогов. Одним из таких фигурантов является экс-директор компании из Чеченской республики «ТД Инрост» Екатерина Минина. Она уже находится в СИЗО в рамках расследования других коррупционных эпизодов. В пресс-службе СКР по региону факт задержания Шпигуна пока никак не прокомментировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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