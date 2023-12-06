Как курганцам добиться капремонта в своих домах

Курганцы могут добиться ремонта домов через личные обращения в фонд капремонта

07 декабря 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Жильцы многоквартирных домов Кургана могут добиться ремонта через обращения в фонд капремонта по увеличению сметы и сдвига срок выплат подрядчикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представитель управляющей компании ООО «Ваш дом» Оксана Лыкова рассказала, как курганцы могут найти подрядчика и добиться проведения капремонта за счет обращений в фонд капремонта и обращений по увеличению сметы по ремонту. Этим она поделилась в прямом эфире на странице депутата гордумы Якова Сидорова в соцсети «ВКонтакте». «Капремонт проводится, но за него нужно биться — не только управкомпаниям, но и собственникам. Это дает большой вес, когда они ходят в фонд капремонта. Люди ходили в него целыми группами по два-три раза в день, чтобы дом поставили на ремонт. Мы смогли сдвинули сроки выплат, чтобы подрядчику деньги выплачивались не спустя год. Собственники добились срока выплат и капремонт начался, все довольны», — заявила Лыкова. Также, с ее слов, после визита в фонд, жителям удалось добиться увеличения суммы тендера проблемного дома по улице Дзержинского,12 на миллион рублей, чтобы повысить вероятность заявления подрядчика на конкурс. Ранее директор курганской строительной организации ООО «Курганремстрой» Владимир Нечеухин объяснял причины задержки капремонта отсутствием специалистов и невыгодными условиями оплаты труда. Также URA.RU писало, что в Кургане региональный фонд капремонта перенес сроки плановых работ на 2034 год для большого количества многоквартирных домов. Также сообщалось, что жители, которые не хотят ждать ремонта 10 лет могут провести работы без участия фонда, вложив свои средства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представитель управляющей компании ООО «Ваш дом» Оксана Лыкова рассказала, как курганцы могут найти подрядчика и добиться проведения капремонта за счет обращений в фонд капремонта и обращений по увеличению сметы по ремонту. Этим она поделилась в прямом эфире на странице депутата гордумы Якова Сидорова в соцсети «ВКонтакте». «Капремонт проводится, но за него нужно биться — не только управкомпаниям, но и собственникам. Это дает большой вес, когда они ходят в фонд капремонта. Люди ходили в него целыми группами по два-три раза в день, чтобы дом поставили на ремонт. Мы смогли сдвинули сроки выплат, чтобы подрядчику деньги выплачивались не спустя год. Собственники добились срока выплат и капремонт начался, все довольны», — заявила Лыкова. Также, с ее слов, после визита в фонд, жителям удалось добиться увеличения суммы тендера проблемного дома по улице Дзержинского,12 на миллион рублей, чтобы повысить вероятность заявления подрядчика на конкурс. Ранее директор курганской строительной организации ООО «Курганремстрой» Владимир Нечеухин объяснял причины задержки капремонта отсутствием специалистов и невыгодными условиями оплаты труда. Также URA.RU писало, что в Кургане региональный фонд капремонта перенес сроки плановых работ на 2034 год для большого количества многоквартирных домов. Также сообщалось, что жители, которые не хотят ждать ремонта 10 лет могут провести работы без участия фонда, вложив свои средства.