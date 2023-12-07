Депутат Госдумы Новичков: ужесточение мер по хранению оружия не обезопасит школы

07 декабря 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Жители Брянска знают, как обращаться с оружием, сказал Николай Новичков Фото (архив): Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Ужесточение мер по хранению оружия и проверки граждан, которые им владеют, не помогут предотвратить стрельбу в школах. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Брянской области Николай Новичков. «К сожалению, такое бывает. В данном случае с ужесточения мер, контролем или обысками эти проблемы не решишь. Все охотники, все люди, которые имеют отношение к оружию, знают, как с ним обращаться, как его хранить», — сказал Николай Новичков. По его словам, виновниками происшествия являются родители и школа. «Этот вопрос решать нужно на более системном уровне. Это воспитание, социализации детей и подростков. Девочка — восьмиклассница, столкнулась с фактами буллинга. Это вопрос и к семье, и к родителям, и к школе», — подчеркнул депутат. В отделе информации и общественных связей УМВД России по Брянской области подчеркнули, что стрелявшая взяла ружье дома. Как именно ей это удалось, будет выяснять следствие. «Это охотничье ружье ее отца, то есть оно хранилось дома. Уже уточняется, как она смогла до него добраться. Она не на стороне оружие приобрела. Полиция сейчас работает на месте. Она устанавливает все причины и обстоятельства. По итогам проверки будут приняты, в том числе, оперативно-профилактические решения», — объяснили в пресс-службе. В школе Брянска восьмиклассница устроила стрельбу и покончила с собой. По последним данным, пострадало четыре человека, один погиб. Отцовское ружье «Бекас-3» девочка пронесла в тубусе для бумаг. Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Отец и мать восьмиклассницы доставлены в полицию. По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, одна из причин произошедшей трагедии — халатное отношение к хранению огнестрельного оружия, так как оно должно находиться в сейфе, доступ должен иметь только владелец. Это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ужесточение мер по хранению оружия и проверки граждан, которые им владеют, не помогут предотвратить стрельбу в школах. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Брянской области Николай Новичков. «К сожалению, такое бывает. В данном случае с ужесточения мер, контролем или обысками эти проблемы не решишь. Все охотники, все люди, которые имеют отношение к оружию, знают, как с ним обращаться, как его хранить», — сказал Николай Новичков. По его словам, виновниками происшествия являются родители и школа. «Этот вопрос решать нужно на более системном уровне. Это воспитание, социализации детей и подростков. Девочка — восьмиклассница, столкнулась с фактами буллинга. Это вопрос и к семье, и к родителям, и к школе», — подчеркнул депутат. В отделе информации и общественных связей УМВД России по Брянской области подчеркнули, что стрелявшая взяла ружье дома. Как именно ей это удалось, будет выяснять следствие. «Это охотничье ружье ее отца, то есть оно хранилось дома. Уже уточняется, как она смогла до него добраться. Она не на стороне оружие приобрела. Полиция сейчас работает на месте. Она устанавливает все причины и обстоятельства. По итогам проверки будут приняты, в том числе, оперативно-профилактические решения», — объяснили в пресс-службе. В школе Брянска восьмиклассница устроила стрельбу и покончила с собой. По последним данным, пострадало четыре человека, один погиб. Отцовское ружье «Бекас-3» девочка пронесла в тубусе для бумаг. Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Отец и мать восьмиклассницы доставлены в полицию. По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, одна из причин произошедшей трагедии — халатное отношение к хранению огнестрельного оружия, так как оно должно находиться в сейфе, доступ должен иметь только владелец. Это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия.