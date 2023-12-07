Родственница рассказала, за что свердловчанин мог убить падчерицу

Свердловчанин до смерти забил двухлетнюю девочку за то, что она описалась

07 декабря 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Подозреваемого в убийстве девочки отправили в СИЗО на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Первоуральска Иван Бекурин, предположительно, забил до смерти двухлетнюю дочь своей сожительницы Виктории из-за того, что ребенок описался. Такую версию URA.RU рассказала одна из родственниц погибшей, пожелавшая остаться анонимной. «Виктория сказала, что Иван избил падчерицу, потому что та описалась. Но мне рассказали, что мужчина забил ее до смерти, потому что она якобы укусила младшую сестру», — поделилась собеседница агентства. В версию, что девочка погибла на горке, она не верит. Новость по теме Мать убитой девочки рассказала, почему врала свердловским силовикам. Фото Сама Виктория не стала комментировать URA.RU версии, которые выдвинула родственница. Но отметила, что проходит по делу в качестве потерпевшей. В СУ СКР по Свердловской области также воздержались от комментариев по теме. Как писало URA.RU, трагедия произошла 5 декабря. Бекурин избивал падчерицу продолжительное время, сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области. Однако убил девочку он из-за неприязни, добавили в СУ СКР по Свердловской области. Следователи предъявили обвинение мужчине. 7 декабря его отправили в СИЗО на два месяца. Ранее он неоднократно был судим.

Житель Первоуральска Иван Бекурин, предположительно, забил до смерти двухлетнюю дочь своей сожительницы Виктории из-за того, что ребенок описался. Такую версию URA.RU рассказала одна из родственниц погибшей, пожелавшая остаться анонимной. «Виктория сказала, что Иван избил падчерицу, потому что та описалась. Но мне рассказали, что мужчина забил ее до смерти, потому что она якобы укусила младшую сестру», — поделилась собеседница агентства. В версию, что девочка погибла на горке, она не верит. Сама Виктория не стала комментировать URA.RU версии, которые выдвинула родственница. Но отметила, что проходит по делу в качестве потерпевшей. В СУ СКР по Свердловской области также воздержались от комментариев по теме. Как писало URA.RU, трагедия произошла 5 декабря. Бекурин избивал падчерицу продолжительное время, сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области. Однако убил девочку он из-за неприязни, добавили в СУ СКР по Свердловской области. Следователи предъявили обвинение мужчине. 7 декабря его отправили в СИЗО на два месяца. Ранее он неоднократно был судим.