Восьмиклассницу, устроившую стрельбу в брянской школе, проверяли психологи

Девочка, которая устроила стрельбу в гимназии Брянска, хорошо прошла тесты на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Восьмиклассницу, устроившую стрельбу в брянской школе, две недели назад проверяли психологи. Она успешно прошла тест», — говорится в посте. Также восьмиклассница хорошо прошла тест на состояние одиночества.
В гимназии №5 города Брянска проводили психологическую диагностику. Ученикам раздали бланки со специальным тестом. Он был направлен на выявление состояния одиночества и суицидальных наклонностей.
Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии Брянска из ружья «Бекас-3». В результате школьница ранила пятерых учеников. Еще двое погибли, включая саму 14-летнюю стрелявшую. По словам учеников, восьмиклассница мало общалась с другими школьниками. На месте трагедии были найдены вещи девочки. Среди них была записка о том, что ей нужно «встретиться с другом».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.