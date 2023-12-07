Восьмиклассницу, устроившую стрельбу в брянской школе, проверяли психологи

Baza: девочка, стрелявшая в Брянске, успешно прошла тест на одиночество

07 декабря 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Тесты не выявили психологических проблем у девочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Девочка, которая устроила стрельбу в гимназии Брянска, хорошо прошла тесты на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Восьмиклассницу, устроившую стрельбу в брянской школе, две недели назад проверяли психологи. Она успешно прошла тест», — говорится в посте. Также восьмиклассница хорошо прошла тест на состояние одиночества. В гимназии №5 города Брянска проводили психологическую диагностику. Ученикам раздали бланки со специальным тестом. Он был направлен на выявление состояния одиночества и суицидальных наклонностей. Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии Брянска из ружья «Бекас-3». В результате школьница ранила пятерых учеников. Еще двое погибли, включая саму 14-летнюю стрелявшую. По словам учеников, восьмиклассница мало общалась с другими школьниками. На месте трагедии были найдены вещи девочки. Среди них была записка о том, что ей нужно «встретиться с другом».

Девочка, которая устроила стрельбу в гимназии Брянска, хорошо прошла тесты на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Восьмиклассницу, устроившую стрельбу в брянской школе, две недели назад проверяли психологи. Она успешно прошла тест», — говорится в посте. Также восьмиклассница хорошо прошла тест на состояние одиночества. В гимназии №5 города Брянска проводили психологическую диагностику. Ученикам раздали бланки со специальным тестом. Он был направлен на выявление состояния одиночества и суицидальных наклонностей. Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии Брянска из ружья «Бекас-3». В результате школьница ранила пятерых учеников. Еще двое погибли, включая саму 14-летнюю стрелявшую. По словам учеников, восьмиклассница мало общалась с другими школьниками. На месте трагедии были найдены вещи девочки. Среди них была записка о том, что ей нужно «встретиться с другом».