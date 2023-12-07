Восьмиклассницу, устроившую стрельбу в брянской школе, проверяли психологи

Baza: девочка, стрелявшая в Брянске, успешно прошла тест на одиночество
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург, психолог
Тесты не выявили психологических проблем у девочки Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Девочка, которая устроила стрельбу в гимназии Брянска, хорошо прошла тесты на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Восьмиклассницу, устроившую стрельбу в брянской школе, две недели назад проверяли психологи. Она успешно прошла тест», — говорится в посте. Также восьмиклассница хорошо прошла тест на состояние одиночества.

В гимназии №5 города Брянска проводили психологическую диагностику. Ученикам раздали бланки со специальным тестом. Он был направлен на выявление состояния одиночества и суицидальных наклонностей.

Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии Брянска из ружья «Бекас-3». В результате школьница ранила пятерых учеников. Еще двое погибли, включая саму 14-летнюю стрелявшую. По словам учеников, восьмиклассница мало общалась с другими школьниками. На месте трагедии были найдены вещи девочки. Среди них была записка о том, что ей нужно «встретиться с другом».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девочка, которая устроила стрельбу в гимназии Брянска, хорошо прошла тесты на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Восьмиклассницу, устроившую стрельбу в брянской школе, две недели назад проверяли психологи. Она успешно прошла тест», — говорится в посте. Также восьмиклассница хорошо прошла тест на состояние одиночества. В гимназии №5 города Брянска проводили психологическую диагностику. Ученикам раздали бланки со специальным тестом. Он был направлен на выявление состояния одиночества и суицидальных наклонностей. Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии Брянска из ружья «Бекас-3». В результате школьница ранила пятерых учеников. Еще двое погибли, включая саму 14-летнюю стрелявшую. По словам учеников, восьмиклассница мало общалась с другими школьниками. На месте трагедии были найдены вещи девочки. Среди них была записка о том, что ей нужно «встретиться с другом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...