Местные сторонники ЛДПР оповестили о приезде лидера партии весь город
Члены ЛДПР в Тюмени встретили главу партии Леонида Слуцкого, прибывшего в Тюмень 8 декабря, приветственным билбордом, размещенным на ЦУМе. Об этом сообщает журналист URA.RU.
«На ЦУМе вывесили билборд от ЛДПР. „Тюмень приветствует Леонида Слуцкого“», — сообщает журналист URA.RU.
Как ранее писало агентство, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий 8 декабря прилетел в Тюмень. В городе политик проведет два дня.
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