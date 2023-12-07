07 декабря 2023

Тюменские либерал-демократы устроили почетный прием своему лидеру Слуцкому. Фото

В Тюмени Леонида Слуцкого встретили билбордом на ЦУМе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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34-й съезд ЛДПР избирает Леонида Слуцкого лидеором партии. Москва, слуцкий леонид, лдпр, съезд лдпр, слуцкий
Местные сторонники ЛДПР оповестили о приезде лидера партии весь город Фото:

Члены ЛДПР в Тюмени встретили главу партии Леонида Слуцкого, прибывшего в Тюмень 8 декабря, приветственным билбордом, размещенным на ЦУМе. Об этом сообщает журналист URA.RU.

«На ЦУМе вывесили билборд от ЛДПР. „Тюмень приветствует Леонида Слуцкого“», — сообщает журналист URA.RU.

Как ранее писало агентство, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий 8 декабря прилетел в Тюмень. В городе политик проведет два дня.

Фото:

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Члены ЛДПР в Тюмени встретили главу партии Леонида Слуцкого, прибывшего в Тюмень 8 декабря, приветственным билбордом, размещенным на ЦУМе. Об этом сообщает журналист URA.RU. «На ЦУМе вывесили билборд от ЛДПР. „Тюмень приветствует Леонида Слуцкого“», — сообщает журналист URA.RU. Как ранее писало агентство, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий 8 декабря прилетел в Тюмень. В городе политик проведет два дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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