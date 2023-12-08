Пожар в екатеринбургском питомнике случился из-за возгорания стены за печью

Хозяин сгоревшего приюта в Шувакише (Екатеринбург) рассказал, что пожар 8 декабря начался из-за загоревшейся стены за печью. По последней информации, от огня погибли все маленькие собаки и кошки, более 30 животных. Информацию об этом сообщил Благотворительный фонд «ЗООзащита».
«Со слов хозяина передержки причина пожара — загорелась стена за печью. Погибли все мелкие собаки, щенки и кошки — кто жил в доме. Более 30 животных <…> Выжившие 15 собак развезены по передержкам: три собаки забрали жители поселка на ПМЖ, одну собаку в стрессе помогла увезти „Спецавтобаза“ в Муниципальный приют», — говорится в сообщении фонда в группе «ВКонтакте». Уточняется, что два пса убежали с территории, их видели в поселке.
Пожар в приюте на улице Лесная, 5 начался утром 8 декабря. Он охватил дом и надворные постройки. На место ЧП выехали волонтеры и пожарные, большинство выживших животных отдали на передержку. От огня пострадала и хозяйка сгоревшего приюта — Наталья Злобина, она оказалась реанимации. Для восстановления приюта свердловчане попросили помощи у президента России Владимира Путина.
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