09 декабря 2023
08 декабря 2023

Погорельцы из Кургана на сертификат купили квартиру взамен сгоревшего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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На деньги с сертификата семья купила трехкомнатную квартиру Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Максим и Дарья Земляновы из Кургана, потерявшие свой дом при весенних пожарах, купили трехкомнатную квартиру на сертификат от правительства Курганской области. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова.

«Главными героями сюжета являются Максим и Дарья Земляновы, которые потеряли дом в СНТ „Электрификатор-2“ из-за весенних пожаров. На средства сертификата от правительства Курганской области они купили трехкомнатную квартиру в Рябково и обживают ее. По габаритам квартира почти такая же, как прежнее жилье, а расположение намного комфортнее», — написала Ситникова в своем telegram-канале.

От весенних пожаров в Курганской области пострадали более 5600 человек. Погорельцы получили помощь на сумму 1,4 миллиарда рублей, рассказывал губернатор региона Вадим Шумков. Также губернатор попросил президента РФ Владимира Путина создать группировку МЧС с авиатехникой для оперативного тушения пожаров в УрФО.

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Максим и Дарья Земляновы из Кургана, потерявшие свой дом при весенних пожарах, купили трехкомнатную квартиру на сертификат от правительства Курганской области. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова. «Главными героями сюжета являются Максим и Дарья Земляновы, которые потеряли дом в СНТ „Электрификатор-2“ из-за весенних пожаров. На средства сертификата от правительства Курганской области они купили трехкомнатную квартиру в Рябково и обживают ее. По габаритам квартира почти такая же, как прежнее жилье, а расположение намного комфортнее», — написала Ситникова в своем telegram-канале. От весенних пожаров в Курганской области пострадали более 5600 человек. Погорельцы получили помощь на сумму 1,4 миллиарда рублей, рассказывал губернатор региона Вадим Шумков. Также губернатор попросил президента РФ Владимира Путина создать группировку МЧС с авиатехникой для оперативного тушения пожаров в УрФО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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