Губернатор Комарова обратилась к югорчанам и ямальцам в день рождения регионов. Фото

Губернатор Комарова: Югру и Ямал объединяет стремление делать жизнь России лучше
© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, комарова наталья
Югру и Ямал объединяет северный характер, заявила Комарова Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила жителей Югры и Ямала с днем рождения регионов 10 декабря. Она отметила, что их объединяет стремление делать Россию лучше.

«Сегодня — 93 года со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Также день рождения и у наших добрых соседей — Ямало-Ненецкого автономного округа. Югру и Ямал объединяет наш северный характер, стремление делать жизнь наших регионов, нашей страны лучше. Уверена, что вместе мы достигнем многого. Дорогие югорчане и ямальцы, поздравляю вас!» — написала Комарова в своем telegram-канале.

По словам губернатора Югры, в регионе были отмечены трудовые успехи и выдающиеся достижения югорчан — нефтяников, учителей, медицинских работников, строителей, работников транспорта, культуры и спорта. Комарова вручила жителям государственные и окружные награды, почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина, а также премии губернатора. Она также рассказала, что главы муниципальных образований ХМАО в честь праздника сделали книгу из детских рисунков.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила жителей Югры и Ямала с днем рождения регионов 10 декабря. Она отметила, что их объединяет стремление делать Россию лучше. «Сегодня — 93 года со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Также день рождения и у наших добрых соседей — Ямало-Ненецкого автономного округа. Югру и Ямал объединяет наш северный характер, стремление делать жизнь наших регионов, нашей страны лучше. Уверена, что вместе мы достигнем многого. Дорогие югорчане и ямальцы, поздравляю вас!» — написала Комарова в своем telegram-канале. По словам губернатора Югры, в регионе были отмечены трудовые успехи и выдающиеся достижения югорчан — нефтяников, учителей, медицинских работников, строителей, работников транспорта, культуры и спорта. Комарова вручила жителям государственные и окружные награды, почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина, а также премии губернатора. Она также рассказала, что главы муниципальных образований ХМАО в честь праздника сделали книгу из детских рисунков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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