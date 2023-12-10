Губернатор Комарова обратилась к югорчанам и ямальцам в день рождения регионов. Фото

Губернатор Комарова: Югру и Ямал объединяет стремление делать жизнь России лучше

10 декабря 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

Югру и Ямал объединяет северный характер, заявила Комарова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила жителей Югры и Ямала с днем рождения регионов 10 декабря. Она отметила, что их объединяет стремление делать Россию лучше. «Сегодня — 93 года со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Также день рождения и у наших добрых соседей — Ямало-Ненецкого автономного округа. Югру и Ямал объединяет наш северный характер, стремление делать жизнь наших регионов, нашей страны лучше. Уверена, что вместе мы достигнем многого. Дорогие югорчане и ямальцы, поздравляю вас!» — написала Комарова в своем telegram-канале. По словам губернатора Югры, в регионе были отмечены трудовые успехи и выдающиеся достижения югорчан — нефтяников, учителей, медицинских работников, строителей, работников транспорта, культуры и спорта. Комарова вручила жителям государственные и окружные награды, почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина, а также премии губернатора. Она также рассказала, что главы муниципальных образований ХМАО в честь праздника сделали книгу из детских рисунков. Фото: Наталья Комарова, telegram-канал, https://t.me/komarova_ugra/1868

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила жителей Югры и Ямала с днем рождения регионов 10 декабря. Она отметила, что их объединяет стремление делать Россию лучше. «Сегодня — 93 года со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Также день рождения и у наших добрых соседей — Ямало-Ненецкого автономного округа. Югру и Ямал объединяет наш северный характер, стремление делать жизнь наших регионов, нашей страны лучше. Уверена, что вместе мы достигнем многого. Дорогие югорчане и ямальцы, поздравляю вас!» — написала Комарова в своем telegram-канале. По словам губернатора Югры, в регионе были отмечены трудовые успехи и выдающиеся достижения югорчан — нефтяников, учителей, медицинских работников, строителей, работников транспорта, культуры и спорта. Комарова вручила жителям государственные и окружные награды, почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина, а также премии губернатора. Она также рассказала, что главы муниципальных образований ХМАО в честь праздника сделали книгу из детских рисунков.