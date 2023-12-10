Западу не удастся раздавить РФ: главные заявления Путина после награждения

Владимир Путин подчеркнул, что от участников спецоперации на Украине зависит будущее
Президент России Владимир Путин в ходе программы «Москва.Кремль.Путин» высказался о будущем СВО, Украине и Западе, который не сможет «раздавить Россию». URA.RU приводит главные заявления российского главы после вручения медалей «Золотая звезда» по случаю Дня героев Отечества.
- От боевой работы участников СВО зависит будущее России, пояснил российский глава. Он добавил, что оказался впечатлен работой российских военных.
- Также он рассказал, что намерен посетить новые российские регионы. «Обязательно», — подчеркнул Владимир Путин.
- Запад намерен ослабить и раздавить Россию, уточнил президент страны. Он отметил, что у противников ничего не получится.
- Российский лидер также напомнил о Минских соглашениях, которые по итогу не стали исполнять ни страны Запада, ни Украина. Документ изначально предполагал урегулирование вооруженной ситуации на востоке Украины в 2014 году.
- Путин также возмутился заявлениям украинских властей о том, что коренных русских никогда не было на территории их страны. «Совсем с ума сошли? Как бы сказать попроще, по-народному, оборзели совсем?», — сказал президент России. Он пояснил, что если бы на территории Украины изначально не стали бы притеснять русскоязычное население, то конфликта между странами не было бы вовсе.
- Глава РФ также вспомнил, как в Канаде весь парламент встал и аплодировал нацисту, солдату СС, который на Украине расправлялся с мирными гражданами. «Владимир Зеленский тоже встал. <…> Это и есть проявление нацизма», — подытожил он.
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