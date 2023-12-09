Глава Салехарда оперативно решил проблему горожан. Видео

10 декабря 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

Глава Салехарда оперативно решил проблему с отоплением у горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По поручению у губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова главой Салехарда Алексеем Титовским была проведена проверка ремонтных работ по восстановлению отопления в квартирах и на общедомовой территории жительницы города, обратившейся на прямую линию. «Дмитрий Андреевич, поручение выполнил», — пишет Титовский в своем telegram-канале. Титовский оперативно выполнил поручение. У девушки и ее соседей в квартирах уже тепло. Управляющей компании уже дано распоряжение: завтра они окончательно завершат работы. Видео: Алексей Титовский

По поручению у губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова главой Салехарда Алексеем Титовским была проведена проверка ремонтных работ по восстановлению отопления в квартирах и на общедомовой территории жительницы города, обратившейся на прямую линию. «Дмитрий Андреевич, поручение выполнил», — пишет Титовский в своем telegram-канале. Титовский оперативно выполнил поручение. У девушки и ее соседей в квартирах уже тепло. Управляющей компании уже дано распоряжение: завтра они окончательно завершат работы. Видео: Алексей Титовский