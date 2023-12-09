09 декабря 2023

Глава Салехарда оперативно решил проблему горожан. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи
Глава Салехарда оперативно решил проблему с отоплением у горожан Фото:

По поручению у губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова главой Салехарда Алексеем Титовским была проведена проверка ремонтных работ по восстановлению отопления в квартирах и на общедомовой территории жительницы города, обратившейся на прямую линию.

«Дмитрий Андреевич, поручение выполнил», — пишет Титовский в своем telegram-канале.

Титовский оперативно выполнил поручение. У девушки и ее соседей в квартирах уже тепло. Управляющей компании уже дано распоряжение: завтра они окончательно завершат работы.

Видео: Алексей Титовский

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По поручению у губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова главой Салехарда Алексеем Титовским была проведена проверка ремонтных работ по восстановлению отопления в квартирах и на общедомовой территории жительницы города, обратившейся на прямую линию. «Дмитрий Андреевич, поручение выполнил», — пишет Титовский в своем telegram-канале. Титовский оперативно выполнил поручение. У девушки и ее соседей в квартирах уже тепло. Управляющей компании уже дано распоряжение: завтра они окончательно завершат работы. Видео: Алексей Титовский
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...