10 декабря 2023

Бывший сотрудник курганской полиции получил госнаграду за участие в СВО. Фото

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Курганский боец из зоны СВО получил госнаграду Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывший сотрудник курганской полиции из Каргапольского округа Дмитрий Овечкин получил госнаграду за участие в зоне спецоперации. Боец получил медаль «За храбрость» II степени. Об этом сообщил глава Каргапольского округа Евгений Ленков.

«Очередная награда нашему земляку Дмитрию Овечкину — медаль „За храбрость“ II степени. Он принимал участие в спецоперации. Думаю, что служба в правоохранительных органах наделила нашего героя такими качествами, что он не смог остаться в стороне и принял для себя решение поехать на фронт. Большое спасибо за решительность, мужество, храбрость», — написал Ленков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащий Дмитрий Овечкин много лет работал в органах внутренних дел, где дослужился до звания майора. После ухода на пенсию он перешел работать в ведомственную охрану ПАО «Газпром».

Участник СВО Дмитрий Овечкин (на фото второй слева) получил медаль «За храбрость» II степени
Участник СВО Дмитрий Овечкин (на фото второй слева) получил медаль «За храбрость» II степени
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Бывший сотрудник курганской полиции из Каргапольского округа Дмитрий Овечкин получил госнаграду за участие в зоне спецоперации. Боец получил медаль «За храбрость» II степени. Об этом сообщил глава Каргапольского округа Евгений Ленков. «Очередная награда нашему земляку Дмитрию Овечкину — медаль „За храбрость“ II степени. Он принимал участие в спецоперации. Думаю, что служба в правоохранительных органах наделила нашего героя такими качествами, что он не смог остаться в стороне и принял для себя решение поехать на фронт. Большое спасибо за решительность, мужество, храбрость», — написал Ленков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Военнослужащий Дмитрий Овечкин много лет работал в органах внутренних дел, где дослужился до звания майора. После ухода на пенсию он перешел работать в ведомственную охрану ПАО «Газпром».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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