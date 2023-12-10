Бывший сотрудник курганской полиции получил госнаграду за участие в СВО. Фото

11 декабря 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Курганский боец из зоны СВО получил госнаграду Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший сотрудник курганской полиции из Каргапольского округа Дмитрий Овечкин получил госнаграду за участие в зоне спецоперации. Боец получил медаль «За храбрость» II степени. Об этом сообщил глава Каргапольского округа Евгений Ленков. «Очередная награда нашему земляку Дмитрию Овечкину — медаль „За храбрость“ II степени. Он принимал участие в спецоперации. Думаю, что служба в правоохранительных органах наделила нашего героя такими качествами, что он не смог остаться в стороне и принял для себя решение поехать на фронт. Большое спасибо за решительность, мужество, храбрость», — написал Ленков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Военнослужащий Дмитрий Овечкин много лет работал в органах внутренних дел, где дослужился до звания майора. После ухода на пенсию он перешел работать в ведомственную охрану ПАО «Газпром». Участник СВО Дмитрий Овечкин (на фото второй слева) получил медаль «За храбрость» II степени Фото: страница главы Каргапольского муниципального округа Евгения Ленкова

Бывший сотрудник курганской полиции из Каргапольского округа Дмитрий Овечкин получил госнаграду за участие в зоне спецоперации. Боец получил медаль «За храбрость» II степени. Об этом сообщил глава Каргапольского округа Евгений Ленков. «Очередная награда нашему земляку Дмитрию Овечкину — медаль „За храбрость“ II степени. Он принимал участие в спецоперации. Думаю, что служба в правоохранительных органах наделила нашего героя такими качествами, что он не смог остаться в стороне и принял для себя решение поехать на фронт. Большое спасибо за решительность, мужество, храбрость», — написал Ленков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Военнослужащий Дмитрий Овечкин много лет работал в органах внутренних дел, где дослужился до звания майора. После ухода на пенсию он перешел работать в ведомственную охрану ПАО «Газпром».