Стала известна одна из причин увольнения известного тюменского чиновника

Экс-директора тюменского департамента инвестиций Машукова уволили из-за форума

Антон Машуков подставился перед Моором Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Экс-директора тюменского департамента инвестполитики Антона Машукова уволили из-за экспортного форума. Как сообщают источники URA.RU, губернатору Александру Моору не понравилась его организация и это стало одной из причин увольнения.

«Главу региона не удовлетворил список иностранных компаний, которые поучаствовали в форуме. В основном, это были фирмы из бедных стран Африки: Ганы, Чада и тд. Даже в прошлом санкционном году активно участвовали турецкие партнеры. В этот раз ограничились Африкой и мелкими китайскими компаниями», — сообщают инсайдеры.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Антон Машуков ушел в отставку в октябре 2023 года. Он ушел работать на топ-должность в строительную компанию. На место Машукова назначили экс-директора крупнейшей тюменской лизинговой компании Анатолий Картухин.