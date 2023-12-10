10 декабря 2023

Стала известна одна из причин увольнения известного тюменского чиновника

Экс-директора тюменского департамента инвестиций Машукова уволили из-за форума
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация промышленного городка. Тюмень, машуков антон
Антон Машуков подставился перед Моором Фото:

Экс-директора тюменского департамента инвестполитики Антона Машукова уволили из-за экспортного форума. Как сообщают источники URA.RU, губернатору Александру Моору не понравилась его организация и это стало одной из причин увольнения.

«Главу региона не удовлетворил список иностранных компаний, которые поучаствовали в форуме. В основном, это были фирмы из бедных стран Африки: Ганы, Чада и тд. Даже в прошлом санкционном году активно участвовали турецкие партнеры. В этот раз ограничились Африкой и мелкими китайскими компаниями», — сообщают инсайдеры.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Антон Машуков ушел в отставку в октябре 2023 года. Он ушел работать на топ-должность в строительную компанию. На место Машукова назначили экс-директора крупнейшей тюменской лизинговой компании Анатолий Картухин.

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Экс-директора тюменского департамента инвестполитики Антона Машукова уволили из-за экспортного форума. Как сообщают источники URA.RU, губернатору Александру Моору не понравилась его организация и это стало одной из причин увольнения. «Главу региона не удовлетворил список иностранных компаний, которые поучаствовали в форуме. В основном, это были фирмы из бедных стран Африки: Ганы, Чада и тд. Даже в прошлом санкционном году активно участвовали турецкие партнеры. В этот раз ограничились Африкой и мелкими китайскими компаниями», — сообщают инсайдеры. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Антон Машуков ушел в отставку в октябре 2023 года. Он ушел работать на топ-должность в строительную компанию. На место Машукова назначили экс-директора крупнейшей тюменской лизинговой компании Анатолий Картухин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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