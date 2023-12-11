Курганские власти перед выборами пытались нейтрализовать оппозицию

12 декабря 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Власти Кургана попытались занять оппозиционных депутатов-коммунистов работой юриста в Госфонде, помогающим бойцам СВО (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Власти Курганской области перед выборами попытались отвлечь оппозиционных депутатов гордумы Якова Сидорова и Ивана Камшилова работой юристом в региональном филиале Госфонда «Защитники Отечества», чтобы контролировать их деятельность перед выборами. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Высокопоставленные чиновники из правительства нашли им работу в фонде их коллеги депутата Натальи Семиной. Видимо, считают, что, консультируя бойцов СВО и их семьи, они направят свою энергию в нужное русло, смогут стать системными политиками и не помешают выборам», — говорит инсайдер. По его информации, оба депутата уже начинают заниматься проведением консультаций в организации. В разговоре с корреспондентом URA.RU Иван Камшилов сказал, что предложение о работе в фонде поступало, но ответа так и не поступило. «Не работаю, я встречался с представителем из правительства, мне сказали можно консультировать по ЖКХ вопросам в фонде. Но так ничего не назначили и не предложили. Я готов раз в неделю вести прием участников СВО, их семей. Ко мне и так приходят люди, помогаю им», — ответил Камшилов. Также редакция связалась с Яковом Сидоровым. Он заявил, что проводит консультации в фонде, но это никак не влияет на его привычную деятельность и сюжеты, в которых присутствует конструктивная критика местных властей и освещаются проблемные темы региона. «Помогаю по юридическим вопросам в фонде. Тут совпало все, и властям надо помочь, и мне это интересно. Что касаемо критики: у меня она не была огульной. Были темы по вакцинации, пожарам, — ими занимался. Сейчас тут интересная мне тема, это сотрудничество всем выгодно. <…> Также здесь есть и поддержка со стороны аппарата фонда, больше КПД выходит», — заявил депутат. Руководитель Госфонда «Защитники Отечества» Наталья Семина также подтвердила, что Сидоров проводит консультации в фонде. «Он как волонтер, на общественных началах, помогает оформлять иски. А вопросов, которыми занимается Камшилов пока не поступало, но если появятся по ЖКХ — можем его позвать», — сказала Семина. С 1 июня 2023 года в уральские филиалы фонда «Защитники отечества» поступили более 23 тысяч обращений. Заместитель полпреда Президента РФ Владимира Якушева Борис Кириллов отмечал, задача фондов заключается в оказании помощи и обеспечении поддержки бойцам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Курганской области перед выборами попытались отвлечь оппозиционных депутатов гордумы Якова Сидорова и Ивана Камшилова работой юристом в региональном филиале Госфонда «Защитники Отечества», чтобы контролировать их деятельность перед выборами. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Высокопоставленные чиновники из правительства нашли им работу в фонде их коллеги депутата Натальи Семиной. Видимо, считают, что, консультируя бойцов СВО и их семьи, они направят свою энергию в нужное русло, смогут стать системными политиками и не помешают выборам», — говорит инсайдер. По его информации, оба депутата уже начинают заниматься проведением консультаций в организации. В разговоре с корреспондентом URA.RU Иван Камшилов сказал, что предложение о работе в фонде поступало, но ответа так и не поступило. «Не работаю, я встречался с представителем из правительства, мне сказали можно консультировать по ЖКХ вопросам в фонде. Но так ничего не назначили и не предложили. Я готов раз в неделю вести прием участников СВО, их семей. Ко мне и так приходят люди, помогаю им», — ответил Камшилов. Также редакция связалась с Яковом Сидоровым. Он заявил, что проводит консультации в фонде, но это никак не влияет на его привычную деятельность и сюжеты, в которых присутствует конструктивная критика местных властей и освещаются проблемные темы региона. «Помогаю по юридическим вопросам в фонде. Тут совпало все, и властям надо помочь, и мне это интересно. Что касаемо критики: у меня она не была огульной. Были темы по вакцинации, пожарам, — ими занимался. Сейчас тут интересная мне тема, это сотрудничество всем выгодно. <…> Также здесь есть и поддержка со стороны аппарата фонда, больше КПД выходит», — заявил депутат. Руководитель Госфонда «Защитники Отечества» Наталья Семина также подтвердила, что Сидоров проводит консультации в фонде. «Он как волонтер, на общественных началах, помогает оформлять иски. А вопросов, которыми занимается Камшилов пока не поступало, но если появятся по ЖКХ — можем его позвать», — сказала Семина. С 1 июня 2023 года в уральские филиалы фонда «Защитники отечества» поступили более 23 тысяч обращений. Заместитель полпреда Президента РФ Владимира Якушева Борис Кириллов отмечал, задача фондов заключается в оказании помощи и обеспечении поддержки бойцам.