Курганские власти перед выборами пытались нейтрализовать оппозицию

Власти Курганской области перед выборами попытались отвлечь оппозиционных депутатов гордумы Якова Сидорова и Ивана Камшилова работой юристом в региональном филиале Госфонда «Защитники Отечества», чтобы контролировать их деятельность перед выборами. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями.
«Высокопоставленные чиновники из правительства нашли им работу в фонде их коллеги депутата Натальи Семиной. Видимо, считают, что, консультируя бойцов СВО и их семьи, они направят свою энергию в нужное русло, смогут стать системными политиками и не помешают выборам», — говорит инсайдер. По его информации, оба депутата уже начинают заниматься проведением консультаций в организации.
В разговоре с корреспондентом URA.RU Иван Камшилов сказал, что предложение о работе в фонде поступало, но ответа так и не поступило. «Не работаю, я встречался с представителем из правительства, мне сказали можно консультировать по ЖКХ вопросам в фонде. Но так ничего не назначили и не предложили. Я готов раз в неделю вести прием участников СВО, их семей. Ко мне и так приходят люди, помогаю им», — ответил Камшилов.
Также редакция связалась с Яковом Сидоровым. Он заявил, что проводит консультации в фонде, но это никак не влияет на его привычную деятельность и сюжеты, в которых присутствует конструктивная критика местных властей и освещаются проблемные темы региона. «Помогаю по юридическим вопросам в фонде. Тут совпало все, и властям надо помочь, и мне это интересно. Что касаемо критики: у меня она не была огульной. Были темы по вакцинации, пожарам, — ими занимался. Сейчас тут интересная мне тема, это сотрудничество всем выгодно. <…> Также здесь есть и поддержка со стороны аппарата фонда, больше КПД выходит», — заявил депутат.
Руководитель Госфонда «Защитники Отечества» Наталья Семина также подтвердила, что Сидоров проводит консультации в фонде. «Он как волонтер, на общественных началах, помогает оформлять иски. А вопросов, которыми занимается Камшилов пока не поступало, но если появятся по ЖКХ — можем его позвать», — сказала Семина.
С 1 июня 2023 года в уральские филиалы фонда «Защитники отечества» поступили более 23 тысяч обращений. Заместитель полпреда Президента РФ Владимира Якушева Борис Кириллов отмечал, задача фондов заключается в оказании помощи и обеспечении поддержки бойцам.
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