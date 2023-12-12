Власти раскрыли новые планы по завершению известного пермского долгостроя

Дольщикам пермского долгостроя на Декабристов, 97 готовы выплатить компенсацию

12 декабря 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Дом на Декабристов не могут достроить с 2006 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Власти Пермского края готовы выделить компенсацию обманутым дольщикам долгостроя на Декабристов, 97 в Перми. Об этом рассказал внештатный советник губернатора, депутат заксобрания края Павел Черепанов. В своем аккаунте в Telegram он написал, что такой вариант рассматривался на встрече с дольщиками. Она состоялась по поручению главы региона Дмитрия Махонина. «Состоялась, наверное, одна из ключевых, встреча с дольщиками долгостроя на Декабристов, 97. Рассматриваем альтернативный вариант решения проблемы, с помощью компенсационных выплат. На встрече с дольщиками обсудили варианты развития событий и сейчас ждем консолидированной позиции от них: продолжать строительство объекта с новым подрядчиком или запустить процесс выплаты денег», — отметил Черепанов. Депутат добавил, что регион готов выделить средства, вне зависимости от процента софинансирования со стороны федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Ранее Черепанов анонсировал, что каркас здания будет завершен к осени, а полностью закончат строительство зимой 2024 года. Однако подрядчик, ООО «СФ Основание», «не справился с объемом работ и сорвал сроки», отметил депутат. Сейчас власти готовятся расторгнуть с ним договор. Обманутые дольщики решили не дожидаться разрешения ситуации и записали видеообращение на прямую линию президента РФ, которая пройдет 14 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Пермского края готовы выделить компенсацию обманутым дольщикам долгостроя на Декабристов, 97 в Перми. Об этом рассказал внештатный советник губернатора, депутат заксобрания края Павел Черепанов. В своем аккаунте в Telegram он написал, что такой вариант рассматривался на встрече с дольщиками. Она состоялась по поручению главы региона Дмитрия Махонина. «Состоялась, наверное, одна из ключевых, встреча с дольщиками долгостроя на Декабристов, 97. Рассматриваем альтернативный вариант решения проблемы, с помощью компенсационных выплат. На встрече с дольщиками обсудили варианты развития событий и сейчас ждем консолидированной позиции от них: продолжать строительство объекта с новым подрядчиком или запустить процесс выплаты денег», — отметил Черепанов. Депутат добавил, что регион готов выделить средства, вне зависимости от процента софинансирования со стороны федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Ранее Черепанов анонсировал, что каркас здания будет завершен к осени, а полностью закончат строительство зимой 2024 года. Однако подрядчик, ООО «СФ Основание», «не справился с объемом работ и сорвал сроки», отметил депутат. Сейчас власти готовятся расторгнуть с ним договор. Обманутые дольщики решили не дожидаться разрешения ситуации и записали видеообращение на прямую линию президента РФ, которая пройдет 14 декабря.