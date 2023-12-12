Власти Тюмени пообещали не забирать частные дома у жителей Заречного микрорайона

Строительство будущей школы не затронет частные дома, изымать их не будут (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Тюмени объяснили, что будущее изменение планировки в Заречном микрорайоне не затронет индивидуальные дома собственников в районе улиц Береговой — Поперечной — Большой Заречной — Ломоносова — Луговой, так как там не будет проводиться КРТ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Состоялась встреча начальника отдела генерального плана городского департамента земельных отношений и градостроительства Ирины Даровских с жительницей Тюмени Оксаной Левковой. Дом женщины попадает в границу территории, относительно которой будут проводиться общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории района „Заречный“. Ирина Даровских пояснила, что это не КРТ», — рассказали в администрации.

Оксана Левкова переживала, что ее дом, находящийся в районе улиц Береговой — Поперечной — Большой Заречной — Ломоносова — Луговой, может быть изъят для реновации. Однако власти пояснили, что речь в проекте идет о будущем строительстве жилого комплекса с многоэтажками на территории бывшего фанерного комбината. Там же появятся детсад и парковочный комплекс. В перспективе (2035 год и позднее) предусмотрено строительство школы в границах улиц Большой Заречной — Поперечной — Ломоносова — Чкалова.

«Изъятие земли под объекты образования законодательством не предусматривается. Участки, на которых расположены индивидуальные жилые дома, в проекте межевания указаны как сохраняемые», — отметили в мэрии.