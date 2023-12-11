В отдаленном поселке ЯНАО появится «элитная» недвижимость. Фото

В селе ЯНАО власти строят двухквартирный дом за 42 миллиона рублей

12 декабря 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Панаевске построят двухквартирный дом за 42 миллиона рублей (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Панаевск Ямальского района ЯНАО появится дом на две трехкомнатных квартиры. Цена контракта составляет немногим более 42 миллионов рублей, следует из карточки закупки. «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: „2-х квартирный жилой дом в селе Панаевск“ Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. Начальная цена — 42 121 780 рублей», — сообщается в заявке, размещенной на платформе «Госзакупки». Согласно проекту, на эти деньги предполагается к осени 2025 года возвести одноэтажный дом на две трехкомнатные квартиры. Крыша будет выполнена из металлочерепицы, а фасад облицован керамогранитом. Согласно данным Тюменьстата, в Панаевске на 2019 год проживало менее 2,5 тысяч человек, из них около 90 процентов составляют представители коренных малых народов севера. Для каких целей предназначены квартиры, стоимостью более 21 миллиона рублей пока неизвестно. Корреспондент агентства направил запрос в районную администрацию, на момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО подходит к завершению программа строительства миллиона квадратных метров жилья. По заявлению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, «программа на миллион» будет перезапущена в 2025 году. Проект дома в селе Панаевск Фото: скрин проектной документации с портала «Госзакупки» — https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0190300000423001407#

В селе Панаевск Ямальского района ЯНАО появится дом на две трехкомнатных квартиры. Цена контракта составляет немногим более 42 миллионов рублей, следует из карточки закупки. «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: „2-х квартирный жилой дом в селе Панаевск“ Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. Начальная цена — 42 121 780 рублей», — сообщается в заявке, размещенной на платформе «Госзакупки». Согласно проекту, на эти деньги предполагается к осени 2025 года возвести одноэтажный дом на две трехкомнатные квартиры. Крыша будет выполнена из металлочерепицы, а фасад облицован керамогранитом. Согласно данным Тюменьстата, в Панаевске на 2019 год проживало менее 2,5 тысяч человек, из них около 90 процентов составляют представители коренных малых народов севера. Для каких целей предназначены квартиры, стоимостью более 21 миллиона рублей пока неизвестно. Корреспондент агентства направил запрос в районную администрацию, на момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО подходит к завершению программа строительства миллиона квадратных метров жилья. По заявлению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, «программа на миллион» будет перезапущена в 2025 году.