В деле соратника Геры ЖБИ всплыла новая уголовная статья

13 декабря 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Суд избрал Дискову меру пресечения — поместил под арест Фото: Илья Московец © URA.RU В отношении Александра Дискова (прозвище Фартовый), которого называют соратником екатеринбургского авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ), возбуждено новое уголовное дело. Эпизод связан с нарушением надзора, от которого уклонялся Фартовый после освобождения из колонии. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «По Дискову возбужден новый эпизод по статье 314.1 УК РФ — „Уклонение от административного надзора“. Освободившись после последнего срока, Дисков должен был до 2027 года отмечаться в отделе МВД по месту жительства, ему запрещено было покидать Екатеринбург. Он злостно нарушал все запреты суда», — пояснил собеседник агентства. Новость по теме В скандале с соратником Геры ЖБИ всплыла фамилия вора в законе Ранее против Дискова было возбуждено уголовное дело по другим статьям: покушение на убийство, хулиганство и незаконное хранение и ношение оружия. Это связано с событиями, которые произошли в ноябре возле кафе. Там у Александра Дискова случился конфликт с компанией посетителей. Во время выяснения отношений в руках у Фартового оказался пистолет, из которого он расстрелял машину оппонентов. По одной из версий, оружие он выхватил у своих противников, по другой оно принадлежало ему. Друзья Александра Дискова убеждены, что конфликт со стрельбой был провокацией со стороны недоброжелателей Фартового. По их убеждению, он сначала пытался словами вразумить подвыпивших людей, а потом был вынужден обороняться. Фартового называют соратником покойного авторитета Геры ЖБИ. После его смерти он якобы подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. В прошлом мужчина был дважды судим. Сам Александр Дисков свою связь с криминальным миром отрицает. В момент задержания он заявил, что является участником СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В отношении Александра Дискова (прозвище Фартовый), которого называют соратником екатеринбургского авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ), возбуждено новое уголовное дело. Эпизод связан с нарушением надзора, от которого уклонялся Фартовый после освобождения из колонии. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «По Дискову возбужден новый эпизод по статье 314.1 УК РФ — „Уклонение от административного надзора“. Освободившись после последнего срока, Дисков должен был до 2027 года отмечаться в отделе МВД по месту жительства, ему запрещено было покидать Екатеринбург. Он злостно нарушал все запреты суда», — пояснил собеседник агентства. Ранее против Дискова было возбуждено уголовное дело по другим статьям: покушение на убийство, хулиганство и незаконное хранение и ношение оружия. Это связано с событиями, которые произошли в ноябре возле кафе. Там у Александра Дискова случился конфликт с компанией посетителей. Во время выяснения отношений в руках у Фартового оказался пистолет, из которого он расстрелял машину оппонентов. По одной из версий, оружие он выхватил у своих противников, по другой оно принадлежало ему. Друзья Александра Дискова убеждены, что конфликт со стрельбой был провокацией со стороны недоброжелателей Фартового. По их убеждению, он сначала пытался словами вразумить подвыпивших людей, а потом был вынужден обороняться. Фартового называют соратником покойного авторитета Геры ЖБИ. После его смерти он якобы подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. В прошлом мужчина был дважды судим. Сам Александр Дисков свою связь с криминальным миром отрицает. В момент задержания он заявил, что является участником СВО.