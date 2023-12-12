Курганских осужденных обучат на литейщиков и слесарей

В курганских колониях осужденных будут обучать новым профессиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Осужденных из курганских колоний будут обучать на слесарей-ремонтников, литейщиков, формовщиков и сверловщиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

«В исправительных учреждениях УФСИН России по Курганской области осужденных будут обучать новым профессиям. В ИК-1 и ИК-2 в связи с развитием литейного производства начали готовить литейщиков металлов и сплавов, формовщиков и модельщиков выплавляемых моделей. В ИК-6 осужденных теперь обучают на сверловщика, шлифовщика, слесаря-ремонтника, а также рабочего по ремонту зданий», — сообщили в ведомстве. В ИК-4 осужденные могут обучиться на сборщика бумажных изделий и работника по изготовлению упаковки для фармацевтики.

Всего в профессиональном училище № 228 открыто девять новых направлений подготовки. Среди других рабочих специальностей: сварщик, швея, повар, пекарь и фрезеровщик. Профессии уже получают около 300 осужденных. Обучение в профучилище ФСИН проходит в течение двух-пяти месяцев. После этого осужденные проходят производственную практику и аттестацию.

Ранее URA.RU писало, что курганским осужденным подняли зарплаты на 8%. По данным областного Управления ФСИН, за девять месяцев 2023 года количество работающих осужденных выросло до 1450 человек. За этот период им было выплачено более 22 млн рублей.