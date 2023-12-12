12 декабря 2023

Курганских осужденных обучат на литейщиков и слесарей

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганских колониях осужденных будут обучать новым профессиям Фото:

Осужденных из курганских колоний будут обучать на слесарей-ремонтников, литейщиков, формовщиков и сверловщиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

«В исправительных учреждениях УФСИН России по Курганской области осужденных будут обучать новым профессиям. В ИК-1 и ИК-2 в связи с развитием литейного производства начали готовить литейщиков металлов и сплавов, формовщиков и модельщиков выплавляемых моделей. В ИК-6 осужденных теперь обучают на сверловщика, шлифовщика, слесаря-ремонтника, а также рабочего по ремонту зданий», — сообщили в ведомстве. В ИК-4 осужденные могут обучиться на сборщика бумажных изделий и работника по изготовлению упаковки для фармацевтики.

Всего в профессиональном училище № 228 открыто девять новых направлений подготовки. Среди других рабочих специальностей: сварщик, швея, повар, пекарь и фрезеровщик. Профессии уже получают около 300 осужденных. Обучение в профучилище ФСИН проходит в течение двух-пяти месяцев. После этого осужденные проходят производственную практику и аттестацию.

Ранее URA.RU писало, что курганским осужденным подняли зарплаты на 8%. По данным областного Управления ФСИН, за девять месяцев 2023 года количество работающих осужденных выросло до 1450 человек. За этот период им было выплачено более 22 млн рублей.

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Осужденных из курганских колоний будут обучать на слесарей-ремонтников, литейщиков, формовщиков и сверловщиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. «В исправительных учреждениях УФСИН России по Курганской области осужденных будут обучать новым профессиям. В ИК-1 и ИК-2 в связи с развитием литейного производства начали готовить литейщиков металлов и сплавов, формовщиков и модельщиков выплавляемых моделей. В ИК-6 осужденных теперь обучают на сверловщика, шлифовщика, слесаря-ремонтника, а также рабочего по ремонту зданий», — сообщили в ведомстве. В ИК-4 осужденные могут обучиться на сборщика бумажных изделий и работника по изготовлению упаковки для фармацевтики. Всего в профессиональном училище № 228 открыто девять новых направлений подготовки. Среди других рабочих специальностей: сварщик, швея, повар, пекарь и фрезеровщик. Профессии уже получают около 300 осужденных. Обучение в профучилище ФСИН проходит в течение двух-пяти месяцев. После этого осужденные проходят производственную практику и аттестацию. Ранее URA.RU писало, что курганским осужденным подняли зарплаты на 8%. По данным областного Управления ФСИН, за девять месяцев 2023 года количество работающих осужденных выросло до 1450 человек. За этот период им было выплачено более 22 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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