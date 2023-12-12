В ЯНАО жильцы дома с офисом на чердаке добиваются прав на общедомовое имущество

В Новом Уренгое жители дома микрорайона Восточный добиваются в судах передачи нежилых коммерческих помещений в общедомовую собственность. Об этом URA.RU стало известно от одного из жильцов.
«В 2021 году в подвале нашего многоэтажного дома обустроили лабораторию, а на чердаке офисное помещение. Мы просили предъявить документы Росреестра, на каком основании общедомовое имущество перешло коммерческим организациям, но каждый раз нам отказывали. Из открытых источников мы узнали, что подвал и чердак жилого многоэтажного дома числятся как нежилые помещения и не относятся к общедомовому имуществу», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Жители отстаивали свои интересы в Новоуренгойском городском суде и суде ЯНАО, но иски были отклонены. «Исковые требования к управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, о признании зарегистрированных прав на общее имущество многоквартирного дома недействительными, исключении сведений из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, истребовании имущества из чужого незаконного владения — оставить без удовлетворения», — сообщается в решении суда ЯНАО. В настоящее время жильцы готовятся подать кассационную жалобу.
Корреспондент агентства дозвонился в офис ООО «Инжиниринг ПБ» в Новом Уренгое. Представитель компании сообщил, что в данном доме на десятом техническом этаже у них имеется офис, который они купили у прежнего владельца, участника долевого строительства. В настоящее время в нем никто не работает, доступ к коммуникациям дома предоставляется по требованию жителей.
Жители дома, в ходе личного приема в ноябре, обратились к руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову с просьбой провести проверку. В пресс-службе ведомства корреспонденту пояснили, что проверка проводится и еще не окончена.
В пресс-службе мэрии Нового Уренгоя корреспонденту сообщили, что нежилые помещения в доме являются частной собственностью, которой собственники могут распоряжаться по своему усмотрению, не мешая законным интересам жителей. Также собственники как жилых, так и не жилых помещений обязаны нести расходы на содержание дома и платить взносы за капитальный ремонт.
Ранее URA.RU рассказало, что жильцы дома в Новом Уренгое сообщили в СУ СКР по ЯНАО, что в их доме на чердаке коммерческая организация оборудовала общежитие, а в подвале частные лица устроили лабораторию.
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