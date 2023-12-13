Владелец тюменского автосалона продавал чужие машины, а деньги забирал себе

Владелец тюменского автосалона получил 6 лет тюрьмы за мошенничество

Жертвами тюменского автодилера стали 20 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший владелец тюменского автосалона «Авто-мир» приговорен к шести годам колонии общего режима за махинации с б/у машинами, которые клиенты передавали ему для продажи. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там уточнили, что после оформления документов мужчина продавал автомобили, а вырученные деньги оставлял себе.

«Калининский суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо размере, чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ — растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Следствием установлено, что в 2021 году мужчина открыл автосалон «Авто-Мир». Мужчина брал на продажу б/у автомобили, а деньги от реализации машин забирал себе. От действий автодилера пострадали 20 человек, которым он нанес ущерб на общую сумму 20 млн рублей.