Полковник назвал ближайшую цель российского наступления

Полковник Литовкин: Россия намерена окончательно освободить ДНР от ВСУ

14 декабря 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Краматорск станет одним из первых городов-целей российской армии, считает Виктор Литовкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ближайшей целью российского наступления на Украине является освобождение Краматорска и всей Донецкой народной республики. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, работавший практически во всех «горячих точках», включая Афганистан и Косово, занимающийся изучением современных военных конфликтов, полковник в отставке Виктор Литовкин. Российские силы начали наступление под Новодонецком. Кроме того, ВС РФ взяли под контроль Марьинку, пока Минобороны не подтвердили это официально. Западные СМИ также заметили признаки российского наступления. Они считают, что стоит ожидать большого удара. Признаком готовящейся кампании является постановка помех для космических аппаратов ряда западных операторов. «Донецкая народная республика полностью не освобождена от украинских войск. Стратегические цели мы будем называть, когда возьмем Киев. Сейчас идут оперативно-тактические выстраивания, например, надо освобождать Краматорск и в целом территорию региона. Это цель ближайших наступательных действий», — сказал Виктор Литовкин. Он отметил, что признаки российского наступления, которые отметили западные СМИ, являются косвенными. «Мы можем глушить космические аппараты. Они проводят разведку на нашей территории, транслируют радиопереговоры. Поэтому помехи, которые они заметили, не является признаком нашего наступления, так как такое мы делаем достаточно регулярно», — объяснил военный обозреватель. Ранее военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов заявил о необходимости пресечения попыток Украины возобновить военное производство и продолжить наступление. Это нужно сделать, пока Киев остается без поставок оружия, а стратегическая инициатива находится на стороне военных РФ, подчеркнул он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ближайшей целью российского наступления на Украине является освобождение Краматорска и всей Донецкой народной республики. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, работавший практически во всех «горячих точках», включая Афганистан и Косово, занимающийся изучением современных военных конфликтов, полковник в отставке Виктор Литовкин. Российские силы начали наступление под Новодонецком. Кроме того, ВС РФ взяли под контроль Марьинку, пока Минобороны не подтвердили это официально. Западные СМИ также заметили признаки российского наступления. Они считают, что стоит ожидать большого удара. Признаком готовящейся кампании является постановка помех для космических аппаратов ряда западных операторов. «Донецкая народная республика полностью не освобождена от украинских войск. Стратегические цели мы будем называть, когда возьмем Киев. Сейчас идут оперативно-тактические выстраивания, например, надо освобождать Краматорск и в целом территорию региона. Это цель ближайших наступательных действий», — сказал Виктор Литовкин. Он отметил, что признаки российского наступления, которые отметили западные СМИ, являются косвенными. «Мы можем глушить космические аппараты. Они проводят разведку на нашей территории, транслируют радиопереговоры. Поэтому помехи, которые они заметили, не является признаком нашего наступления, так как такое мы делаем достаточно регулярно», — объяснил военный обозреватель. Ранее военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов заявил о необходимости пресечения попыток Украины возобновить военное производство и продолжить наступление. Это нужно сделать, пока Киев остается без поставок оружия, а стратегическая инициатива находится на стороне военных РФ, подчеркнул он.