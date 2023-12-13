Какой может быть альтернатива запрету абортов

Благотворительный Фонд помощи семьям выступил против запрета абортов

13 декабря 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Нужно помогать женщинам, которые мечтают о детях, сказала Елена Кириллова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Запрет абортов не приведет к рождаемости. Она начнет расти, если будут помогать семьям, которые хотят завести детей, заявила в беседе с URA.RU исполнительный директор Благотворительного фонда «Свет в руках» (оказывает поддержку родителям и членам их семей в ситуации потери ребенка) Елена Кириллова. В Госдуму внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Таким образом отбирают доступ к самому безопасному виду прерывания беременности — медикаментозному аборту, отметила адвокат, правозащитница, оказывающая юридическую помощь жертвам домашнего насилия Мари Давтян. Как объяснил доктор юридических наук, профессор конституционного и административного права ВШЭ Илья Шаблинский, права женщины на неприкосновенность частной жизни преобладают над правом плода на жизнь, пока беременность не достигла срока в 12 недель. «Как организация, которая помогает семьям прожить утрату беременности или ребенка, восстановиться и сохранить максимально возможное качество жизни и здоровья, мы считаем, что для принятия подобных мер нужен очень взвешенный подход. Спешка и запреты вряд ли приведут к желаемому результату. Хочется верить, что в целом законопроект не будет иметь большого влияния и будет пересмотрен в ближайшее время. Все больше высказываний в информационном поле звучат в пользу рационального подхода к решению вопроса о демографической ситуации», — сказала Елена Кириллова. По ее словам, необходимо не заставлять рожать всех, а помогать тем, кто этого действительно хочет. «Необходимы не запреты и ограничения, а поддержка и поощрение — для семей, готовых завести второго и последующих детей, для многодетных, для самой мотивированной части аудитории потенциальных родителей — тех, кто мечтает о ребенке, но столкнулся с потерей беременности, бесплодием или неблагоприятным прогнозом на жизнь и здоровье ребенка. Именно эти семьи являются главным соратником и опорой государства в решении демографической проблемы», — подчеркнула глава благотворительного фонда. В приоритете должна быть именно женщина, продолжила собеседница агентства. «До принятия каких-либо законодательных актов о запрете абортов, ограничение в праве на аборт может расцениваться как нарушение прав женщин. Само по себе проведение процедуры только в госучреждении уже является ограничением на ее доступность. Здоровье и решения женщины касательно ее тела, ее будущего — неприкосновенны», — заключила Кириллова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запрет абортов не приведет к рождаемости. Она начнет расти, если будут помогать семьям, которые хотят завести детей, заявила в беседе с URA.RU исполнительный директор Благотворительного фонда «Свет в руках» (оказывает поддержку родителям и членам их семей в ситуации потери ребенка) Елена Кириллова. В Госдуму внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Таким образом отбирают доступ к самому безопасному виду прерывания беременности — медикаментозному аборту, отметила адвокат, правозащитница, оказывающая юридическую помощь жертвам домашнего насилия Мари Давтян. Как объяснил доктор юридических наук, профессор конституционного и административного права ВШЭ Илья Шаблинский, права женщины на неприкосновенность частной жизни преобладают над правом плода на жизнь, пока беременность не достигла срока в 12 недель. «Как организация, которая помогает семьям прожить утрату беременности или ребенка, восстановиться и сохранить максимально возможное качество жизни и здоровья, мы считаем, что для принятия подобных мер нужен очень взвешенный подход. Спешка и запреты вряд ли приведут к желаемому результату. Хочется верить, что в целом законопроект не будет иметь большого влияния и будет пересмотрен в ближайшее время. Все больше высказываний в информационном поле звучат в пользу рационального подхода к решению вопроса о демографической ситуации», — сказала Елена Кириллова. По ее словам, необходимо не заставлять рожать всех, а помогать тем, кто этого действительно хочет. «Необходимы не запреты и ограничения, а поддержка и поощрение — для семей, готовых завести второго и последующих детей, для многодетных, для самой мотивированной части аудитории потенциальных родителей — тех, кто мечтает о ребенке, но столкнулся с потерей беременности, бесплодием или неблагоприятным прогнозом на жизнь и здоровье ребенка. Именно эти семьи являются главным соратником и опорой государства в решении демографической проблемы», — подчеркнула глава благотворительного фонда. В приоритете должна быть именно женщина, продолжила собеседница агентства. «До принятия каких-либо законодательных актов о запрете абортов, ограничение в праве на аборт может расцениваться как нарушение прав женщин. Само по себе проведение процедуры только в госучреждении уже является ограничением на ее доступность. Здоровье и решения женщины касательно ее тела, ее будущего — неприкосновенны», — заключила Кириллова.