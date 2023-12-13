Сооснователь «Яндекса» Волож пытается добиться снятия санкций в ЕС

14 декабря 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Адвокаты говорят, что Аркадий Волож больше не имеет юридического контроля над «Яндексом» Фото: Антон Белицкий © URA.RU Сооснователь и бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож добивается снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции. Об этом рассказали адвокаты Воложа. «Сооснователь Яндекса пытается добиться отмены санкций», — сообщает Bloomberg . Адвокат Воложа уточняет, что бизнесмен сейчас не является основным акционером «Яндекса», так как он не имеет законного права собственности или контроля над компанией. Свою долю в размере 8,6% он передал независимому доверительному управляющему. Однако эти аргументы в Европейском суде отвергли, сказано в сообщении. Это связано с тем, что Волож якобы был и остается ведущим бизнесменом, участвующим в российской экономике. В 2022 Волож попал под санкции Евросоюза (ЕС). Затем он заявил о своем уходе из компании «Яндекс», которой он руководил 25 лет. В августе 2023 года бизнесмен выступил против российской специальной военной операции на Украине, а после он попросил ЕС снять с него санкции.

Сооснователь и бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож добивается снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции. Об этом рассказали адвокаты Воложа. «Сооснователь Яндекса пытается добиться отмены санкций», — сообщает Bloomberg. Адвокат Воложа уточняет, что бизнесмен сейчас не является основным акционером «Яндекса», так как он не имеет законного права собственности или контроля над компанией. Свою долю в размере 8,6% он передал независимому доверительному управляющему. Однако эти аргументы в Европейском суде отвергли, сказано в сообщении. Это связано с тем, что Волож якобы был и остается ведущим бизнесменом, участвующим в российской экономике. В 2022 Волож попал под санкции Евросоюза (ЕС). Затем он заявил о своем уходе из компании «Яндекс», которой он руководил 25 лет. В августе 2023 года бизнесмен выступил против российской специальной военной операции на Украине, а после он попросил ЕС снять с него санкции.