Челябинского бизнесмена, давшего взятку мэру Троицка, отправили в СИЗО. Фото, видео

14 декабря 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Дмитрия Виноградова отправили в СИЗО на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова Владельца сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова, обвиняемого в даче взятки мэру Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову, отправили в СИЗО. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда, бизнесмена взяли под стражу до 13 февраля. Как сообщил суду предприниматель, родился он в 1973 году в селе Красное. Сейчас зарегистрирован в Южноурасльке, но живет в Троицке. Ранее не судим, самым серьезным нарушением в его биографии стала «административка» ГИБДД после нарушения правил движения. Следователь добавил к этому, что обладает обширными связями в Троицке, контактами других лиц, в том числе из администрации, которых может склонить к даче ложных показаний. С учетом его возможности скрыться или помешать расследованию, лишь содержание под стражей может обеспечить надлежащее поведение бизнесмена. В ответном слове адвокат осведомился: может ли следствие обозначить круг свидетелей, на которых Виноградов «давить» его подзащитный? И почему в принципе не рассматривается более мягкая мера пресечения? Его подзащитный на грани крика добавил, что к нему в камеру для оказания давления подсадили курящего и невоспитанного человека. И это при том, что его задержали в 7:30 и до полуночи проводили оперативно-следственные мероприятия. После чего попросил для себя домашний арест, либо отпустить под залог — ибо содержание в СИЗО отрицательно скажется на бизнесе и благосостоянии наемных работников. «Суд постановил и забрать в отношении Виноградова меру пресечения в виде заключения под стражей. Сроком на два месяца, то есть до 13 февраля», — зачитала решение судья. Виноградова задержали вместе со своим однофамильцем из мэрии. Ему предъявили обвинения в даче взятки главе города. По версии следствия, Виноградов-коммерсант через посредника в лице местного жителя Бориса Спиридонова передал Виноградову-мэру взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей. За это ему должны были помочь с разрешением о вводе здания одного из магазинов сети в эксплуатацию. Если для бизнесмена это стало первое уголовное дело, то для его однофамильца-мэра и посредника нет. Ранее главу Троцка судили за превышение должностных полномочий, а Спиридонова за покушение на убийство человека. Первый выпутался из истории оправданным, второго осудили на четыре года колонии общего режима. С судом Дмитрий Виноградов общался «на нервах». Но, выходя из зала заседаний, сказал, что «все будет хорошо». Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владельца сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова, обвиняемого в даче взятки мэру Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову, отправили в СИЗО. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда, бизнесмена взяли под стражу до 13 февраля. Как сообщил суду предприниматель, родился он в 1973 году в селе Красное. Сейчас зарегистрирован в Южноурасльке, но живет в Троицке. Ранее не судим, самым серьезным нарушением в его биографии стала «административка» ГИБДД после нарушения правил движения. Следователь добавил к этому, что обладает обширными связями в Троицке, контактами других лиц, в том числе из администрации, которых может склонить к даче ложных показаний. С учетом его возможности скрыться или помешать расследованию, лишь содержание под стражей может обеспечить надлежащее поведение бизнесмена. В ответном слове адвокат осведомился: может ли следствие обозначить круг свидетелей, на которых Виноградов «давить» его подзащитный? И почему в принципе не рассматривается более мягкая мера пресечения? Его подзащитный на грани крика добавил, что к нему в камеру для оказания давления подсадили курящего и невоспитанного человека. И это при том, что его задержали в 7:30 и до полуночи проводили оперативно-следственные мероприятия. После чего попросил для себя домашний арест, либо отпустить под залог — ибо содержание в СИЗО отрицательно скажется на бизнесе и благосостоянии наемных работников. «Суд постановил и забрать в отношении Виноградова меру пресечения в виде заключения под стражей. Сроком на два месяца, то есть до 13 февраля», — зачитала решение судья. Виноградова задержали вместе со своим однофамильцем из мэрии. Ему предъявили обвинения в даче взятки главе города. По версии следствия, Виноградов-коммерсант через посредника в лице местного жителя Бориса Спиридонова передал Виноградову-мэру взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей. За это ему должны были помочь с разрешением о вводе здания одного из магазинов сети в эксплуатацию. Если для бизнесмена это стало первое уголовное дело, то для его однофамильца-мэра и посредника нет. Ранее главу Троцка судили за превышение должностных полномочий, а Спиридонова за покушение на убийство человека. Первый выпутался из истории оправданным, второго осудили на четыре года колонии общего режима.