Курганцам рассказали, сколько времени школьники могут сидеть за компьютером. Скрин

Депобр дал рекомендации курганцам для дистанционного обучения школьников

14 декабря 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Старшеклассники должны работать за компьютером не дольше 170 минут в день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученики 1 и 2 классов должны проводить за компьютером не более 80 минут в день, включая дистанционное обучение и досуг ребенка за гаджетами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. «Согласно СанПин, продолжительность использования персонального компьютера для учащихся определена: не более 80 минут в день для 1-2 классов, не более 90 минут для 3-4 классов, не более 120 минут для 5-9 классов, не более 170 минут для 10-11 классов. В указанное время входит обучение в дистанционном формате и досуг ребенка», — рассказали в депобре. На уроке в школе использование компьютеров и ноутбуков не должно превышать 20-25 минут для младших классов, 30 минут для среднего звена, 35 минут для старшеклассников. Всего в школе в день за ПК и ноутбуками ученики младших классов могут проводить до 40 минут, среднее звено до 60 минут, старшеклассники — до 70 минут. Чуть меньше времени рекомендуется работать с планшетом. Родителям рекомендуют обратить внимание на обустройство компьютерного уголка. Стол и стул должны соответствовать возрасту и росту ребенка. Монитор должен быть установлен на уровне глаз на расстоянии — от 40 до 75 см., яркость отрегулирована и комфортна для глаз. Ноги должны касаться пола или стоять на подставке. Нельзя работать за ПК в темноте и в положении лежа. Если задание требует длительного пребывания за компьютером, нужно устраивать периодические разминки и выполнять упражнения для глаз. Использование телефонов (смартфонов) в учебном процессе запрещено, так как экраны маленькие и есть высокий риск испортить зрение. Продолжительность использования электронных средств в образовании и досуге детей Скрин: предоставлен департаментом образования и науки Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученики 1 и 2 классов должны проводить за компьютером не более 80 минут в день, включая дистанционное обучение и досуг ребенка за гаджетами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. «Согласно СанПин, продолжительность использования персонального компьютера для учащихся определена: не более 80 минут в день для 1-2 классов, не более 90 минут для 3-4 классов, не более 120 минут для 5-9 классов, не более 170 минут для 10-11 классов. В указанное время входит обучение в дистанционном формате и досуг ребенка», — рассказали в депобре. На уроке в школе использование компьютеров и ноутбуков не должно превышать 20-25 минут для младших классов, 30 минут для среднего звена, 35 минут для старшеклассников. Всего в школе в день за ПК и ноутбуками ученики младших классов могут проводить до 40 минут, среднее звено до 60 минут, старшеклассники — до 70 минут. Чуть меньше времени рекомендуется работать с планшетом. Родителям рекомендуют обратить внимание на обустройство компьютерного уголка. Стол и стул должны соответствовать возрасту и росту ребенка. Монитор должен быть установлен на уровне глаз на расстоянии — от 40 до 75 см., яркость отрегулирована и комфортна для глаз. Ноги должны касаться пола или стоять на подставке. Нельзя работать за ПК в темноте и в положении лежа. Если задание требует длительного пребывания за компьютером, нужно устраивать периодические разминки и выполнять упражнения для глаз. Использование телефонов (смартфонов) в учебном процессе запрещено, так как экраны маленькие и есть высокий риск испортить зрение.