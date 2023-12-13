13 декабря 2023

Курганцам рассказали, сколько времени школьники могут сидеть за компьютером. Скрин

Депобр дал рекомендации курганцам для дистанционного обучения школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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Старшеклассники должны работать за компьютером не дольше 170 минут в день Фото:

Ученики 1 и 2 классов должны проводить за компьютером не более 80 минут в день, включая дистанционное обучение и досуг ребенка за гаджетами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

«Согласно СанПин, продолжительность использования персонального компьютера для учащихся определена: не более 80 минут в день для 1-2 классов, не более 90 минут для 3-4 классов, не более 120 минут для 5-9 классов, не более 170 минут для 10-11 классов. В указанное время входит обучение в дистанционном формате и досуг ребенка», — рассказали в депобре.

На уроке в школе использование компьютеров и ноутбуков не должно превышать 20-25 минут для младших классов, 30 минут для среднего звена, 35 минут для старшеклассников. Всего в школе в день за ПК и ноутбуками ученики младших классов могут проводить до 40 минут, среднее звено до 60 минут, старшеклассники — до 70 минут. Чуть меньше времени рекомендуется работать с планшетом.

Родителям рекомендуют обратить внимание на обустройство компьютерного уголка. Стол и стул должны соответствовать возрасту и росту ребенка. Монитор должен быть установлен на уровне глаз на расстоянии — от 40 до 75 см., яркость отрегулирована и комфортна для глаз. Ноги должны касаться пола или стоять на подставке. Нельзя работать за ПК в темноте и в положении лежа. Если задание требует длительного пребывания за компьютером, нужно устраивать периодические разминки и выполнять упражнения для глаз. Использование телефонов (смартфонов) в учебном процессе запрещено, так как экраны маленькие и есть высокий риск испортить зрение.

Продолжительность использования электронных средств в образовании и досуге детей
Продолжительность использования электронных средств в образовании и досуге детей
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Ученики 1 и 2 классов должны проводить за компьютером не более 80 минут в день, включая дистанционное обучение и досуг ребенка за гаджетами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. «Согласно СанПин, продолжительность использования персонального компьютера для учащихся определена: не более 80 минут в день для 1-2 классов, не более 90 минут для 3-4 классов, не более 120 минут для 5-9 классов, не более 170 минут для 10-11 классов. В указанное время входит обучение в дистанционном формате и досуг ребенка», — рассказали в депобре. На уроке в школе использование компьютеров и ноутбуков не должно превышать 20-25 минут для младших классов, 30 минут для среднего звена, 35 минут для старшеклассников. Всего в школе в день за ПК и ноутбуками ученики младших классов могут проводить до 40 минут, среднее звено до 60 минут, старшеклассники — до 70 минут. Чуть меньше времени рекомендуется работать с планшетом. Родителям рекомендуют обратить внимание на обустройство компьютерного уголка. Стол и стул должны соответствовать возрасту и росту ребенка. Монитор должен быть установлен на уровне глаз на расстоянии — от 40 до 75 см., яркость отрегулирована и комфортна для глаз. Ноги должны касаться пола или стоять на подставке. Нельзя работать за ПК в темноте и в положении лежа. Если задание требует длительного пребывания за компьютером, нужно устраивать периодические разминки и выполнять упражнения для глаз. Использование телефонов (смартфонов) в учебном процессе запрещено, так как экраны маленькие и есть высокий риск испортить зрение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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