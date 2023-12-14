Путин назвал ситуацию с ЧВК пробелом, допущенным Минобороны

В Минобороны РФ совершили ошибку, когда не заключили контракты с участниками ЧВК «Вагнер». Это является их пробелом. Об этом рассказал Владимир Путин, подчеркнув, что юридически в стране не существует частных военных компаний.
«Проблема есть. Я думаю, что это проблемы, которые не должны [были] быть допущены МО. Юридически ЧВК нет. Не предусмотрены законом. Контракты участниками боевых действий в рамках ЧВК с государством не заключались — это главная проблема [пробел со стороны МО]», — уточнил Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляцию проводит URA.RU. Президент подчеркнул, что те, кто воевал в рамках «Вагнер» на сегодня не могут получить заслуженные льготы и выплаты от государства.
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