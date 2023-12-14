Путин назвал ситуацию с ЧВК пробелом, допущенным Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
Владимир Путин подчеркнул, что все участники спецоперации должны получать льготы от государства Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

В Минобороны РФ совершили ошибку, когда не заключили контракты с участниками ЧВК «Вагнер». Это является их пробелом. Об этом рассказал Владимир Путин, подчеркнув, что юридически в стране не существует частных военных компаний.

«Проблема есть. Я думаю, что это проблемы, которые не должны [были] быть допущены МО. Юридически ЧВК нет. Не предусмотрены законом. Контракты участниками боевых действий в рамках ЧВК с государством не заключались — это главная проблема [пробел со стороны МО]», — уточнил Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляцию проводит URA.RU. Президент подчеркнул, что те, кто воевал в рамках «Вагнер» на сегодня не могут получить заслуженные льготы и выплаты от государства.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Минобороны РФ совершили ошибку, когда не заключили контракты с участниками ЧВК «Вагнер». Это является их пробелом. Об этом рассказал Владимир Путин, подчеркнув, что юридически в стране не существует частных военных компаний. «Проблема есть. Я думаю, что это проблемы, которые не должны [были] быть допущены МО. Юридически ЧВК нет. Не предусмотрены законом. Контракты участниками боевых действий в рамках ЧВК с государством не заключались — это главная проблема [пробел со стороны МО]», — уточнил Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляцию проводит URA.RU. Президент подчеркнул, что те, кто воевал в рамках «Вагнер» на сегодня не могут получить заслуженные льготы и выплаты от государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...