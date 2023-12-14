Какие проблемы россиян решились сразу после их вопросов на прямой линии

В Крыму занялись проблемой спортзала, на который пожаловались Путину

14 декабря 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отреагировал на 67 вопросов от жителей со всей страны Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года В России завершилась прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер ответил на 67 вопросов. Жители обращались к нему, в том числе, с собственными проблемами. URA.RU рассказывает, какие вопросы уже начали решаться, после того, как они были озвучены в ходе пресс-конференции. Группа юных спортсменов из Крыма (поселок Судак) связалась с российским президентом во время прямой линии. Они рассказали главе, что их спортзал, где они тренируются, не ремонтировался уже более 40 лет. После этого СК РФ по республике Крым пообещал связяться с властями для дальнейшего разрешения вопроса. Также инициирована проверка по факту халатности со стороны должностных лиц. Спустя время советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что в проблемном спортзале никто из детей не занимался долгое время, так как здание является аварийным еще с тех времен, когда Крым принадлежал Украине. Помещение планируют реконструировать в 2024 году.

Российский фермер из Волгоградской области обратился к Владимиру Путину с просьбой поспособствовать транспортному сообщению в хуторе Серебрянское. После этого Следственный комитет РФ сообщил, что была организована проверка по статье о халатности местной администрации в связи с неисполнением своих обязанностей.

Жители Ивановской области также обратились к президенту. Они пожаловались на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево. Далее Следственный комитет инициировал проверку в адрес местных властей.

К Владимиру Путину обратилась россиянка Юлия Береза, которая является добровольцем. Она проходит военную службу в стрелковом полку народной милиции в Донецкой народной республике (ДНР). Она рассказала Путину, что не может применить полученные льготы к своей близкой родственнице. После обращения следователи пообещали, что свяжутся с ней для решения вопроса.

Глава Чечени Рамзан Кадыров взял под контроль вопрос, связанный с развитием малого и среднего бизнеса в своей республике. До этого Путин попросил региональные власти акцентировать внимание на развитие предпринимательства. Кадыров отметил, что на его территории делается многое для поддержания бизнеса.

Во время конференции до Владимира Путина дозвонился житель Свердловской области (поселок Рефтинский). Он пожаловался на низкое качество медицинской помощи, которую оказывают в Рефтинской больнице. Губернатор области Евгений Куйвашев отреагировал на обращение жителя региона и подчеркнул, что уделит внимание условиям труда врачей проблемного учреждения. Он также напомнил, что в 2022 году на капитальный ремонт Рефтинской больницы было выделено 5,8 миллиона рублей. Помимо этого министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов выехал в Рефтинский для решения вопроса с больницей.

После того, как прямая линия с президентом завершилась, глава республики Крым Сергей Аксенов отметил, что участникам спецоперации предоставят около 730 земельных участков в рамках государственной поддержки. Он также подчеркнул, что многое делается для увековечивания памяти героев спецоперации и патриотического воспитания молодежи.

К президенту Владимиру Путину также обращались по вопросу завышенного тарифа по проезду на трассе М12 «Москва — Казань». В пресс-службе компании «Автодор» подчеркнули, что тарифы останутся без изменений. Сейчас проезд для легковых автомобилей составляет 4481 рублей.

К президенту России во время прямой линии обратился российский боец из Новосибирской области Сергей Соболев. Он рассказал, что заключал контракт с ЧВК «Вагнер» на полгода. В связи с этим у него возникли проблемы с получением удостоверения участника спецоперации на Украине. Далее он рассказал, что ему уже позвонили чиновники и представители различных организаций. Обещают, что в ближайшее время он получит этот документ. Также решением вопроса занялся филиал фонда «Защитники Отечества» в Новосибирской области.

Власти Новосибирской области отреагировали на жалобу жителя региона о резком росте тарифов за коммунальные услуги. Глава департамента информационной политики правительства региона Сергей Нешумов уточнил, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги в области соответствует накопленной с 2022 года инфляции.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко после жалобы местной журналистки президенту РФ Владимиру Путину на состояние федеральной трассы Тюмень — Новосибирск сообщил о планах расширения дороги. Он подчеркнул, что в этом направлении ведется работа с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

В России завершилась прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер ответил на 67 вопросов. Жители обращались к нему, в том числе, с собственными проблемами. URA.RU рассказывает, какие вопросы уже начали решаться, после того, как они были озвучены в ходе пресс-конференции.