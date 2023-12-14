Какие проблемы россиян решились сразу после их вопросов на прямой линии

Владимир Путин отреагировал на 67 вопросов от жителей со всей страны
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
В России завершилась прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер ответил на 67 вопросов. Жители обращались к нему, в том числе, с собственными проблемами. URA.RU рассказывает, какие вопросы уже начали решаться, после того, как они были озвучены в ходе пресс-конференции.
- Группа юных спортсменов из Крыма (поселок Судак) связалась с российским президентом во время прямой линии. Они рассказали главе, что их спортзал, где они тренируются, не ремонтировался уже более 40 лет. После этого СК РФ по республике Крым пообещал связяться с властями для дальнейшего разрешения вопроса. Также инициирована проверка по факту халатности со стороны должностных лиц. Спустя время советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что в проблемном спортзале никто из детей не занимался долгое время, так как здание является аварийным еще с тех времен, когда Крым принадлежал Украине. Помещение планируют реконструировать в 2024 году.
- Российский фермер из Волгоградской области обратился к Владимиру Путину с просьбой поспособствовать транспортному сообщению в хуторе Серебрянское. После этого Следственный комитет РФ сообщил, что была организована проверка по статье о халатности местной администрации в связи с неисполнением своих обязанностей.
- Жители Ивановской области также обратились к президенту. Они пожаловались на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево. Далее Следственный комитет инициировал проверку в адрес местных властей.
- К Владимиру Путину обратилась россиянка Юлия Береза, которая является добровольцем. Она проходит военную службу в стрелковом полку народной милиции в Донецкой народной республике (ДНР). Она рассказала Путину, что не может применить полученные льготы к своей близкой родственнице. После обращения следователи пообещали, что свяжутся с ней для решения вопроса.
- Глава Чечени Рамзан Кадыров взял под контроль вопрос, связанный с развитием малого и среднего бизнеса в своей республике. До этого Путин попросил региональные власти акцентировать внимание на развитие предпринимательства. Кадыров отметил, что на его территории делается многое для поддержания бизнеса.
- Во время конференции до Владимира Путина дозвонился житель Свердловской области (поселок Рефтинский). Он пожаловался на низкое качество медицинской помощи, которую оказывают в Рефтинской больнице. Губернатор области Евгений Куйвашев отреагировал на обращение жителя региона и подчеркнул, что уделит внимание условиям труда врачей проблемного учреждения. Он также напомнил, что в 2022 году на капитальный ремонт Рефтинской больницы было выделено 5,8 миллиона рублей. Помимо этого министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов выехал в Рефтинский для решения вопроса с больницей.
- После того, как прямая линия с президентом завершилась, глава республики Крым Сергей Аксенов отметил, что участникам спецоперации предоставят около 730 земельных участков в рамках государственной поддержки. Он также подчеркнул, что многое делается для увековечивания памяти героев спецоперации и патриотического воспитания молодежи.
- К президенту Владимиру Путину также обращались по вопросу завышенного тарифа по проезду на трассе М12 «Москва — Казань». В пресс-службе компании «Автодор» подчеркнули, что тарифы останутся без изменений. Сейчас проезд для легковых автомобилей составляет 4481 рублей.
- К президенту России во время прямой линии обратился российский боец из Новосибирской области Сергей Соболев. Он рассказал, что заключал контракт с ЧВК «Вагнер» на полгода. В связи с этим у него возникли проблемы с получением удостоверения участника спецоперации на Украине. Далее он рассказал, что ему уже позвонили чиновники и представители различных организаций. Обещают, что в ближайшее время он получит этот документ. Также решением вопроса занялся филиал фонда «Защитники Отечества» в Новосибирской области.
- Власти Новосибирской области отреагировали на жалобу жителя региона о резком росте тарифов за коммунальные услуги. Глава департамента информационной политики правительства региона Сергей Нешумов уточнил, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги в области соответствует накопленной с 2022 года инфляции.
- Губернатор Омской области Виталий Хоценко после жалобы местной журналистки президенту РФ Владимиру Путину на состояние федеральной трассы Тюмень — Новосибирск сообщил о планах расширения дороги. Он подчеркнул, что в этом направлении ведется работа с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.
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