В Усть-Катаве изготовят низкопольные трамваи для Магнитогорска

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Новые трамвайные вагоны, представленные на Уральском заводе транспортного машиностроения. Екатеринбург, уралтрансмаш, трамвай, вагон, уральский завод транспортного машиностроения
Новые трамваи поступят в Магнитогорск уже в этом году Фото:

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») признан победителем конкурса на поставку двух односекционных трамвайных вагонов для Магнитогорска (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба компании в своем telegram-канале.

«Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию „Роскосмос“) признан победителем конкурсных процедур на поставку двух односекционных трамвайных вагонов в Магнитогорск. Новые вагоны поступят в город в 2023 году», — уточнили в пресс-службе УКВЗ.

Трамвайные вагоны для Магнитогорска будут иметь 100% низкий уровень пола, четыре двери, вместимость не менее 150 человек. Их оборудуют видеокамерами для обзора и контроля, датчиками подсчета пассажиров, валидаторами, видеопанелью. В вагоне также будет обеспечена зона беспроводного доступа в интернет. Всего в период с 2019 по 2022 годы предприятие изготовило для Магнитогорска 54 частично низкопольных трамвайных вагонов.

Ранее Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) поставил в Челябинск 41 трамвай с искусственным интеллектом. Трамвайные вагоны модели 71-628-01 оснащены «умной» системой контроля за состоянием водителя. Также вагоны имеют низкий уровень пола, могут эксплуатироваться по системе многих единиц в составе двух или трех штук, соединенных между собой и управляемых с одного пульта.

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Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») признан победителем конкурса на поставку двух односекционных трамвайных вагонов для Магнитогорска (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба компании в своем telegram-канале. «Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию „Роскосмос“) признан победителем конкурсных процедур на поставку двух односекционных трамвайных вагонов в Магнитогорск. Новые вагоны поступят в город в 2023 году», — уточнили в пресс-службе УКВЗ. Трамвайные вагоны для Магнитогорска будут иметь 100% низкий уровень пола, четыре двери, вместимость не менее 150 человек. Их оборудуют видеокамерами для обзора и контроля, датчиками подсчета пассажиров, валидаторами, видеопанелью. В вагоне также будет обеспечена зона беспроводного доступа в интернет. Всего в период с 2019 по 2022 годы предприятие изготовило для Магнитогорска 54 частично низкопольных трамвайных вагонов. Ранее Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) поставил в Челябинск 41 трамвай с искусственным интеллектом. Трамвайные вагоны модели 71-628-01 оснащены «умной» системой контроля за состоянием водителя. Также вагоны имеют низкий уровень пола, могут эксплуатироваться по системе многих единиц в составе двух или трех штук, соединенных между собой и управляемых с одного пульта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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