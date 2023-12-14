Курганцы беспокоятся за работу спортзала из-за увольнения всех тренеров

15 декабря 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Жители Черемухово беспокоятся из-за увольнения тренеров Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Курганцы переживают за сохранение детских спортивных секций в спортзале микрорайона Черемухово. Всем тренерам спортзала предложили уволиться из-за реорганизации, а о трудоустройстве ничего не известно, рассказала URA.RU мама одного из юных спортсменов. «Родители очень обеспокоены будущим спортивного зала в микрорайоне Черемухово. Мы знаем, что тренеров уволили, идет процесс оформления в спортивную школу №4. Но когда тренеров возьмут на работу в школу — не понятно, и будут ли они ждать», — рассказала собеседница. В пресс-службе администрации Кургана URA.RU ответили, что 20 ноября спортивный зал в микрорайоне Черемухово (улица Космонавтов, 15) был передан в оперативное управление МБУ «Дирекция спортивных объектов» Кургана. Объект обследовали на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и пожарного надзора, проведена генеральная уборка спортивного зала и произведена замена внутреннего санитарно-технического оборудования. Заключено дополнительное соглашение к договорам на оказание коммунальных услуг по данному объекту. Для обеспечения деятельности спортзала в штат приняты сторож, дворник и уборщица. «По вопросу трудоустройства тренеров, работавших в данном спортивном зале, сообщаем, что предусмотрены ставки для организации работы с детьми и подростками тренеров-преподавателей и организации работы зала на бесплатной основе. В октябре 2023 года состоялась встреча с тренерами, на которой присутствовали представители МБУДО „Детско-юношеская спортивная школа № 4“ города Кургана и отдела спорта департамента социальной политики администрации Кургана. До тренеров довели информацию о перечне документов для трудоустройства в спортивную школу», — говорится в ответе мэрии. В МБУДО «ДЮСШ №4» обратились два тренера — Петров А.П. и Ковригин А.В. Им выдали список документов, необходимых для приема на работу на должность тренера-преподавателя и направление о прохождении профосмотра и оформления медицинской книжки. По данным на 13 декабря, Петров предоставил документы не в полном объеме, а Ковригин документы не предоставил. URA.RU писало, что курганского детского тренера вынуждают уволиться. В культурно-досуговом центре молодежи и народного творчества пояснили, что ставка тренера передается в учреждение спорта. Тренер должен быть трудоустроен в спортивную школу №4. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы переживают за сохранение детских спортивных секций в спортзале микрорайона Черемухово. Всем тренерам спортзала предложили уволиться из-за реорганизации, а о трудоустройстве ничего не известно, рассказала URA.RU мама одного из юных спортсменов. «Родители очень обеспокоены будущим спортивного зала в микрорайоне Черемухово. Мы знаем, что тренеров уволили, идет процесс оформления в спортивную школу №4. Но когда тренеров возьмут на работу в школу — не понятно, и будут ли они ждать», — рассказала собеседница. В пресс-службе администрации Кургана URA.RU ответили, что 20 ноября спортивный зал в микрорайоне Черемухово (улица Космонавтов, 15) был передан в оперативное управление МБУ «Дирекция спортивных объектов» Кургана. Объект обследовали на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и пожарного надзора, проведена генеральная уборка спортивного зала и произведена замена внутреннего санитарно-технического оборудования. Заключено дополнительное соглашение к договорам на оказание коммунальных услуг по данному объекту. Для обеспечения деятельности спортзала в штат приняты сторож, дворник и уборщица. «По вопросу трудоустройства тренеров, работавших в данном спортивном зале, сообщаем, что предусмотрены ставки для организации работы с детьми и подростками тренеров-преподавателей и организации работы зала на бесплатной основе. В октябре 2023 года состоялась встреча с тренерами, на которой присутствовали представители МБУДО „Детско-юношеская спортивная школа № 4“ города Кургана и отдела спорта департамента социальной политики администрации Кургана. До тренеров довели информацию о перечне документов для трудоустройства в спортивную школу», — говорится в ответе мэрии. В МБУДО «ДЮСШ №4» обратились два тренера — Петров А.П. и Ковригин А.В. Им выдали список документов, необходимых для приема на работу на должность тренера-преподавателя и направление о прохождении профосмотра и оформления медицинской книжки. По данным на 13 декабря, Петров предоставил документы не в полном объеме, а Ковригин документы не предоставил. URA.RU писало, что курганского детского тренера вынуждают уволиться. В культурно-досуговом центре молодежи и народного творчества пояснили, что ставка тренера передается в учреждение спорта. Тренер должен быть трудоустроен в спортивную школу №4.