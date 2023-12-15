15 декабря 2023

Курганские полицейские задержали предполагаемого поджигателя сена

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, зима, сено, сено для животных, корм для животных
Мужчина пытался уничтожить 50 рулонов сена Фото:

В Шумихе (Курганская область) полицейские задержали подозреваемого в покушении на поджог. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

«Неизвестный пытался путем поджога уничтожить 50 рулонов сена. Владелец вовремя заметил огонь и потушил его. Пострадала лишь небольшая часть. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 45-летнего ранее судимого гражданина. Предположительно, попытку поджога он совершил в нетрезвом состоянии», — написано на сайте ведомства.

По данным полиции, у заявителя был конфликт с задержанным. Оперативники возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье — принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

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В Шумихе (Курганская область) полицейские задержали подозреваемого в покушении на поджог. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «Неизвестный пытался путем поджога уничтожить 50 рулонов сена. Владелец вовремя заметил огонь и потушил его. Пострадала лишь небольшая часть. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 45-летнего ранее судимого гражданина. Предположительно, попытку поджога он совершил в нетрезвом состоянии», — написано на сайте ведомства. По данным полиции, у заявителя был конфликт с задержанным. Оперативники возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье — принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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