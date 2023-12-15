Курганские полицейские задержали предполагаемого поджигателя сена

Мужчина пытался уничтожить 50 рулонов сена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шумихе (Курганская область) полицейские задержали подозреваемого в покушении на поджог. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

«Неизвестный пытался путем поджога уничтожить 50 рулонов сена. Владелец вовремя заметил огонь и потушил его. Пострадала лишь небольшая часть. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 45-летнего ранее судимого гражданина. Предположительно, попытку поджога он совершил в нетрезвом состоянии», — написано на сайте ведомства.

По данным полиции, у заявителя был конфликт с задержанным. Оперативники возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье — принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.