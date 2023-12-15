Толпы подростков заполнили ТЦ в Кургане, где выступает Егор Шип. Фото

16 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Егор Шип является артистом лейбла Black Star Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кургане на концерт Егора Шипа (настоящая фамилия Кораблин) пришли толпы подростков. Об этом пишет telegram-канал «Курганистан». «В Кургане огромная толпа подростков заполнила „ГиперСити“. Ажиотаж в торговом центре вызван выступлением популярного блогера и певца Егора Шипа», — указано в мессенджере. Вход на концерт свободный. Егор Шип является автором хитов «Fake Love», «Dior» и «Пикачу». Артист купил песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», чтобы исполнить ее в Екатеринбурге. Егор Шип выступает в Кургане перед своими фанатами Фото: telegram-канал «Короче, Курган», https://t.me/Kurganistan45/20504

В Кургане на концерт Егора Шипа (настоящая фамилия Кораблин) пришли толпы подростков. Об этом пишет telegram-канал «Курганистан». «В Кургане огромная толпа подростков заполнила „ГиперСити“. Ажиотаж в торговом центре вызван выступлением популярного блогера и певца Егора Шипа», — указано в мессенджере. Вход на концерт свободный. Егор Шип является автором хитов «Fake Love», «Dior» и «Пикачу». Артист купил песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», чтобы исполнить ее в Екатеринбурге.