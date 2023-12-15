Егор Шип является артистом лейбла Black Star
В Кургане на концерт Егора Шипа (настоящая фамилия Кораблин) пришли толпы подростков. Об этом пишет telegram-канал «Курганистан».
«В Кургане огромная толпа подростков заполнила „ГиперСити“. Ажиотаж в торговом центре вызван выступлением популярного блогера и певца Егора Шипа», — указано в мессенджере. Вход на концерт свободный.
Егор Шип является автором хитов «Fake Love», «Dior» и «Пикачу». Артист купил песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», чтобы исполнить ее в Екатеринбурге.
Егор Шип выступает в Кургане перед своими фанатами
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.