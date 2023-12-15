15 декабря 2023

Толпы подростков заполнили ТЦ в Кургане, где выступает Егор Шип. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль "Верный Отличник". Екатеринбург, егор шип
Егор Шип является артистом лейбла Black Star Фото:

В Кургане на концерт Егора Шипа (настоящая фамилия Кораблин) пришли толпы подростков. Об этом пишет telegram-канал «Курганистан».

«В Кургане огромная толпа подростков заполнила „ГиперСити“. Ажиотаж в торговом центре вызван выступлением популярного блогера и певца Егора Шипа», — указано в мессенджере. Вход на концерт свободный.

Егор Шип является автором хитов «Fake Love», «Dior» и «Пикачу». Артист купил песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», чтобы исполнить ее в Екатеринбурге.

Егор Шип выступает в Кургане перед своими фанатами
Егор Шип выступает в Кургане перед своими фанатами
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на концерт Егора Шипа (настоящая фамилия Кораблин) пришли толпы подростков. Об этом пишет telegram-канал «Курганистан». «В Кургане огромная толпа подростков заполнила „ГиперСити“. Ажиотаж в торговом центре вызван выступлением популярного блогера и певца Егора Шипа», — указано в мессенджере. Вход на концерт свободный. Егор Шип является автором хитов «Fake Love», «Dior» и «Пикачу». Артист купил песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», чтобы исполнить ее в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...