01 сентября 2023

Егор Шип купил песню «Руки Вверх!» ради выступления в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Егор Шип выступил на фестивале «Верный отличник» (архивное фото) Фото:

Блогер и певец Егор Шип (настоящее имя — Егор Кораблин) купил песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», чтобы исполнить ее в Екатеринбурге на фестивале «Верный отличник». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Егор Шип купил песню „18 мне уже“, чтобы спеть ее на фестивале „Верный отличник“ в Екатеринбурге. Кажется, его идея удалась, ему подпевают тысячи человек», — сказал журналист агентства.

Блогер объяснил поступок тем, чтобы родителям, которые привели детей на фестиваль, было не скучно. «Родители, я уверен, что до сегодняшнего дня вы не знали ни одной моей песни. Специально для вас я купил этот трек у Сергея Жукова. Пойте со мной!» — сказал Шип со сцены.

Фестиваль «Верный отличник» проходит в парке Маяковского в честь начала учебного года. Кроме Егора Шипа, там выступят украинская певица Мари Краймбрери и блогер Валя Карнавал.

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Блогер и певец Егор Шип (настоящее имя — Егор Кораблин) купил песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», чтобы исполнить ее в Екатеринбурге на фестивале «Верный отличник». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Егор Шип купил песню „18 мне уже“, чтобы спеть ее на фестивале „Верный отличник“ в Екатеринбурге. Кажется, его идея удалась, ему подпевают тысячи человек», — сказал журналист агентства. Блогер объяснил поступок тем, чтобы родителям, которые привели детей на фестиваль, было не скучно. «Родители, я уверен, что до сегодняшнего дня вы не знали ни одной моей песни. Специально для вас я купил этот трек у Сергея Жукова. Пойте со мной!» — сказал Шип со сцены. Фестиваль «Верный отличник» проходит в парке Маяковского в честь начала учебного года. Кроме Егора Шипа, там выступят украинская певица Мари Краймбрери и блогер Валя Карнавал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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