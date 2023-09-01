Егор Шип купил песню «Руки Вверх!» ради выступления в Екатеринбурге. Видео

02 сентября 2023 в 21:13 Размер текста - 17 +

Егор Шип выступил на фестивале «Верный отличник» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блогер и певец Егор Шип (настоящее имя — Егор Кораблин) купил песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», чтобы исполнить ее в Екатеринбурге на фестивале «Верный отличник». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Егор Шип купил песню „18 мне уже“, чтобы спеть ее на фестивале „Верный отличник“ в Екатеринбурге. Кажется, его идея удалась, ему подпевают тысячи человек», — сказал журналист агентства. Блогер объяснил поступок тем, чтобы родителям, которые привели детей на фестиваль, было не скучно. «Родители, я уверен, что до сегодняшнего дня вы не знали ни одной моей песни. Специально для вас я купил этот трек у Сергея Жукова. Пойте со мной!» — сказал Шип со сцены. Фестиваль «Верный отличник» проходит в парке Маяковского в честь начала учебного года. Кроме Егора Шипа, там выступят украинская певица Мари Краймбрери и блогер Валя Карнавал.

Блогер и певец Егор Шип (настоящее имя — Егор Кораблин) купил песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», чтобы исполнить ее в Екатеринбурге на фестивале «Верный отличник». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Егор Шип купил песню „18 мне уже“, чтобы спеть ее на фестивале „Верный отличник“ в Екатеринбурге. Кажется, его идея удалась, ему подпевают тысячи человек», — сказал журналист агентства. Блогер объяснил поступок тем, чтобы родителям, которые привели детей на фестиваль, было не скучно. «Родители, я уверен, что до сегодняшнего дня вы не знали ни одной моей песни. Специально для вас я купил этот трек у Сергея Жукова. Пойте со мной!» — сказал Шип со сцены. Фестиваль «Верный отличник» проходит в парке Маяковского в честь начала учебного года. Кроме Егора Шипа, там выступят украинская певица Мари Краймбрери и блогер Валя Карнавал.