16 декабря 2023
15 декабря 2023

Курганский межмуниципальный автобус изменил маршрут. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, водитель автобуса, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, паз
Маршрут увеличил количество рейсов Фото:

По предложению перевозчика ООО «Автопарк» у межмуниципального автобуса «Курган-Иковка» увеличено количество рейсов, изменено время отправления и прибытия некоторых из них. Об этом сообщается в распоряжении правительства Курганской области.

«Изменить межмуниципальный маршрут регулярных перевозок № 139 „Курган АВ — Иковка“. Обеспечить уведомление об изменении маршрута ООО „Автопарк“, внести изменения маршрута в реестр межмуниципальных маршрутов», — указано в распоряжении. По предложению перевозчика, у маршрута увеличено количество рейсов и изменено время отправления и прибытия. На сайте «Яндекс Расписания» также указано, что первый рейс из Кургана в Иковку будет отправляться в 07:20 ежедневно с 18 декабря 2023 года.

Глава Кургана Елена Ситникова сообщала, что в 2024 году в Курган закупят 27 новых автобусов. По ее словам, автобусный парк обновляется постепенно, а в это время власти города начали работу по улучшению автобусных остановок. Чиновники закупили электронные табло, оборудование и найден подрядчик.

На маршруте «Курган-Иковка» изменено время отправления и прибытия
На маршруте «Курган-Иковка» изменено время отправления и прибытия
Обратные рейсы маршрута так же будут изменены
Обратные рейсы маршрута так же будут изменены
Рейс «Курган-Иковка» будет отправляться в 07:20 с 18 декабря 2023 года
Рейс «Курган-Иковка» будет отправляться в 07:20 с 18 декабря 2023 года

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По предложению перевозчика ООО «Автопарк» у межмуниципального автобуса «Курган-Иковка» увеличено количество рейсов, изменено время отправления и прибытия некоторых из них. Об этом сообщается в распоряжении правительства Курганской области. «Изменить межмуниципальный маршрут регулярных перевозок № 139 „Курган АВ — Иковка“. Обеспечить уведомление об изменении маршрута ООО „Автопарк“, внести изменения маршрута в реестр межмуниципальных маршрутов», — указано в распоряжении. По предложению перевозчика, у маршрута увеличено количество рейсов и изменено время отправления и прибытия. На сайте «Яндекс Расписания» также указано, что первый рейс из Кургана в Иковку будет отправляться в 07:20 ежедневно с 18 декабря 2023 года. Глава Кургана Елена Ситникова сообщала, что в 2024 году в Курган закупят 27 новых автобусов. По ее словам, автобусный парк обновляется постепенно, а в это время власти города начали работу по улучшению автобусных остановок. Чиновники закупили электронные табло, оборудование и найден подрядчик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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