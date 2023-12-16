Маршрут увеличил количество рейсов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По предложению перевозчика ООО «Автопарк» у межмуниципального автобуса «Курган-Иковка» увеличено количество рейсов, изменено время отправления и прибытия некоторых из них. Об этом сообщается в распоряжении правительства Курганской области.

«Изменить межмуниципальный маршрут регулярных перевозок № 139 „Курган АВ — Иковка“. Обеспечить уведомление об изменении маршрута ООО „Автопарк“, внести изменения маршрута в реестр межмуниципальных маршрутов», — указано в распоряжении. По предложению перевозчика, у маршрута увеличено количество рейсов и изменено время отправления и прибытия. На сайте «Яндекс Расписания» также указано, что первый рейс из Кургана в Иковку будет отправляться в 07:20 ежедневно с 18 декабря 2023 года.

Глава Кургана Елена Ситникова сообщала, что в 2024 году в Курган закупят 27 новых автобусов. По ее словам, автобусный парк обновляется постепенно, а в это время власти города начали работу по улучшению автобусных остановок. Чиновники закупили электронные табло, оборудование и найден подрядчик.

На маршруте «Курган-Иковка» изменено время отправления и прибытия Распоряжение правительства Курганской области

Обратные рейсы маршрута так же будут изменены Распоряжение правительства Курганской области