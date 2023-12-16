В двух населенных пунктах Тюменской области будет проведена реконструкция объектов теплоснабжения

В Тюменской области будет проведена реконструкция объектов теплоснабжения

В Аромашевском районе проведут реконструкцию котельных и тепловой сети Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Аромашевском районе Тюменской области будет проводиться реконструкция объектов теплоснабжения в деревне Юрминка и поселке Новопетрово. Об этом сообщили в Департаменте экономики Тюменской области.

«В Аромашевском районе Тюменской области будет проводиться реконструкция двух котельных в деревне Юрминка и поселке Новопетрово, а также тепловой сети в поселке Новопетрово. Для этого в 2023 году с ООО „Коммунальное хозяйство“ было заключено концессионное соглашение», сказано в telegram-канале ведомства.

Реконструкция будет проведена в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Аромашевским муниципальным районом предоставлена финансовая поддержка в размере 652 тысяч рублей. Разработку проектной документации планируется завершить к концу декабря 2023 года, а начать работы по реконструкции котельных и тепловой сети уже в 2024 году после завершения отопительного периода.

Специалисты «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» (УСТЭК) завершили работы по монтажу трубопроводов на шести объектах раньше срока. Всего УСТЭК проводит реконструкцию 22 объектов.