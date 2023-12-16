16 декабря 2023
15 декабря 2023

Фильм тюменской команды о писателе Крапивине победил на международном фестивале. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей писателя Владислава Крапивина. Екатеринбург , крапивин владислав
Крапивин скончался в 2020 году Фото:

Документальный фильм про детского писателя Владислава Крапивина, снятый режиссером из Тюмени Дмитрием Колобовым, стал победителем международного кинофестиваля «Крылатый Барс». По информации властей региона, картина победила в номинации «Лучший режиссер-документалист».

«Документальный фильм тюменской команды „Каравелла Крапивина“ стал победителем международного кинофестиваля „Крылатый Барс“. Лента победила в номинации „Лучший режиссер-документалист“» — сообщается в telegram-канале правительства региона.

Кинофестиваль проходил в Казани. Всего на фестиваль было подано более 300 заявок из семи стран. В конкурсную программу прошли 54 картины из России, Ирана и Китая.

Картина приурочена к 85-летию детского писателя, который ушел из жизни 1 сентября 2020 года. В 2022 году именем почетного гражданина Тюмени Владислава Крапивина был назван один из скверов в центральной части города. Писатель также являлся почетным гражданином Свердловской области, где прожил много лет.

Фильм победил в номинации «Лучший режиссер-документалист»
Фильм победил в номинации «Лучший режиссер-документалист»
Картина снята тюменским режиссером Дмитрием Колобовым
Картина снята тюменским режиссером Дмитрием Колобовым

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Документальный фильм про детского писателя Владислава Крапивина, снятый режиссером из Тюмени Дмитрием Колобовым, стал победителем международного кинофестиваля «Крылатый Барс». По информации властей региона, картина победила в номинации «Лучший режиссер-документалист». «Документальный фильм тюменской команды „Каравелла Крапивина“ стал победителем международного кинофестиваля „Крылатый Барс“. Лента победила в номинации „Лучший режиссер-документалист“» — сообщается в telegram-канале правительства региона. Кинофестиваль проходил в Казани. Всего на фестиваль было подано более 300 заявок из семи стран. В конкурсную программу прошли 54 картины из России, Ирана и Китая. Картина приурочена к 85-летию детского писателя, который ушел из жизни 1 сентября 2020 года. В 2022 году именем почетного гражданина Тюмени Владислава Крапивина был назван один из скверов в центральной части города. Писатель также являлся почетным гражданином Свердловской области, где прожил много лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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