Фильм тюменской команды о писателе Крапивине победил на международном фестивале. Фото

17 декабря 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Крапивин скончался в 2020 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Документальный фильм про детского писателя Владислава Крапивина, снятый режиссером из Тюмени Дмитрием Колобовым, стал победителем международного кинофестиваля «Крылатый Барс». По информации властей региона, картина победила в номинации «Лучший режиссер-документалист». «Документальный фильм тюменской команды „Каравелла Крапивина“ стал победителем международного кинофестиваля „Крылатый Барс“. Лента победила в номинации „Лучший режиссер-документалист“» — сообщается в telegram-канале правительства региона. Кинофестиваль проходил в Казани. Всего на фестиваль было подано более 300 заявок из семи стран. В конкурсную программу прошли 54 картины из России, Ирана и Китая. Картина приурочена к 85-летию детского писателя, который ушел из жизни 1 сентября 2020 года. В 2022 году именем почетного гражданина Тюмени Владислава Крапивина был назван один из скверов в центральной части города. Писатель также являлся почетным гражданином Свердловской области, где прожил много лет. Фильм победил в номинации «Лучший режиссер-документалист» Telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области», https://t.me/operativnyishtabtyumen/18655 Картина снята тюменским режиссером Дмитрием Колобовым Telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области», https://t.me/operativnyishtabtyumen/18655

Документальный фильм про детского писателя Владислава Крапивина, снятый режиссером из Тюмени Дмитрием Колобовым, стал победителем международного кинофестиваля «Крылатый Барс». По информации властей региона, картина победила в номинации «Лучший режиссер-документалист». «Документальный фильм тюменской команды „Каравелла Крапивина“ стал победителем международного кинофестиваля „Крылатый Барс“. Лента победила в номинации „Лучший режиссер-документалист“» — сообщается в telegram-канале правительства региона. Кинофестиваль проходил в Казани. Всего на фестиваль было подано более 300 заявок из семи стран. В конкурсную программу прошли 54 картины из России, Ирана и Китая. Картина приурочена к 85-летию детского писателя, который ушел из жизни 1 сентября 2020 года. В 2022 году именем почетного гражданина Тюмени Владислава Крапивина был назван один из скверов в центральной части города. Писатель также являлся почетным гражданином Свердловской области, где прожил много лет.