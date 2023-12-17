17 декабря 2023

ФСБ задержала сына челябинского бизнесмена за дачу взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Гарника Колозяна, как и его отца, обвиняют в даче взяток Фото:

Задержанного ФСБ сына директора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна, Гарника, обвиняют в даче взяток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курчатовского райсуда, который отправил Колозяна-младшего в СИЗО.

«Органами предварительного следствия Гарник Колозян обвиняется по ч.5 ст. 291 УК РФ („Дача взятки“). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 февраля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Колозяна-младшего, когда он пытался покинуть Россию. Основанием для задержания стали ранее возбужденные уголовные дела в отношении его отца Нвера Колозяна, которого за несколько дней до этого также отправили в СИЗО.

Бизнесмена обвиняют в даче взяток должностным лицам контрольно-надзорных органов, подведомственным министерству дорожного хозяйства региона. Взятки передавались в разном виде: кому-то Колозян-старший платил асфальтом, кому-то деньгами. За это он получал от контролеров информацию о проверках, а также помощь с приемкой не выполненных работ.

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Задержанного ФСБ сына директора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна, Гарника, обвиняют в даче взяток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курчатовского райсуда, который отправил Колозяна-младшего в СИЗО. «Органами предварительного следствия Гарник Колозян обвиняется по ч.5 ст. 291 УК РФ („Дача взятки“). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 февраля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Колозяна-младшего, когда он пытался покинуть Россию. Основанием для задержания стали ранее возбужденные уголовные дела в отношении его отца Нвера Колозяна, которого за несколько дней до этого также отправили в СИЗО. Бизнесмена обвиняют в даче взяток должностным лицам контрольно-надзорных органов, подведомственным министерству дорожного хозяйства региона. Взятки передавались в разном виде: кому-то Колозян-старший платил асфальтом, кому-то деньгами. За это он получал от контролеров информацию о проверках, а также помощь с приемкой не выполненных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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