17 декабря 2023

Власти ЯНАО назвали сроки заселения нового района Салехарда

В Салехарде в первом квартале 2024 года заселят микрорайон Обдорский
© Служба новостей «URA.RU»
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Для заселения жильцов готовы три многоквартирных дома Фото:

Заселение нового микрорайона Обдорский в Салехарде начнется в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергей Власенко.

«У нас три дома высокой степени готовности. Первых жильцов увидим в первом квартале 2024 года», — рассказал на пресс-конференции Власенко.

Общая площадь новых домов 24 тысячи квадратных метров. В них планируется переселить жильцов из аварийного жилфонда.

Ранее мэр Салехарда Алексей Титовский рассказал о планах заселения отдаленного района города. До 2026 в Гидропорте построят многоквартирный дом и два общежития для педагогов.

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Заселение нового микрорайона Обдорский в Салехарде начнется в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергей Власенко. «У нас три дома высокой степени готовности. Первых жильцов увидим в первом квартале 2024 года», — рассказал на пресс-конференции Власенко. Общая площадь новых домов 24 тысячи квадратных метров. В них планируется переселить жильцов из аварийного жилфонда. Ранее мэр Салехарда Алексей Титовский рассказал о планах заселения отдаленного района города. До 2026 в Гидропорте построят многоквартирный дом и два общежития для педагогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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