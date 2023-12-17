Власти ЯНАО назвали сроки заселения нового района Салехарда

Для заселения жильцов готовы три многоквартирных дома
Заселение нового микрорайона Обдорский в Салехарде начнется в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергей Власенко.
«У нас три дома высокой степени готовности. Первых жильцов увидим в первом квартале 2024 года», — рассказал на пресс-конференции Власенко.
Общая площадь новых домов 24 тысячи квадратных метров. В них планируется переселить жильцов из аварийного жилфонда.
Ранее мэр Салехарда Алексей Титовский рассказал о планах заселения отдаленного района города. До 2026 в Гидропорте построят многоквартирный дом и два общежития для педагогов.
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