На предприятиях курганского АО «Корвет» выросла выручка

Выручка предприятий курганского АО «Корвет» увеличилась на 122 млн рублей

«Дочки» «Корвета» за год увеличили выручку на 122 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские компании, которыми владеет завод по производству нефтегазового оборудования АО «Корвет», увеличили выручку почти на 122 миллиона рублей. Об этом сообщается в финансовом отчете предприятий за 2022 год.

«ООО „Каргапольский машиностроительный завод“. Выручка за 2022 год: 439 445 000 рублей. Это на 65,3 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года», — говорится в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Также в компании в 25 раз снизились убытки.

Также рост выручки показало Шумихинское машиностроительное предприятие. Доходы завода по итогам 2022 года составили около 246 млн рублей. В аналогичном периоде 2021 года выручка была 189,3 млн рублей. Вместе с тем, убытки фирмы выросли в 1,5 раза — с 27,5 до 42 млн рублей. Обе компании занимаются производством арматуры.

Ранее URA.RU писало, что курганский арматурный завод в 64 раза снизил прибыль. Доходы предприятия за 2022 год составили 400 тысяч рублей. Это более чем на 25 млн рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года.