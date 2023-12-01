Также в рамках капитального ремонта дороги здесь обустроят тротуары, велодорожки и освещение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени расширят Старотобольский тракт до четырех полос. Об этом сообщили в администрации города. Также в рамках капитального ремонта дороги здесь обустроят тротуары, велодорожки и освещение.

«Проектная документация на капитальный ремонт Старотобольского тракта разработана. Проектными решениями предусмотрены работы по капитальному ремонту основания и покрытия проезжей части c доведением до оптимальных параметров в 4 полосы движения, устройству тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения», — рассказали в мэрии. Там же добавили, что работы будут планироваться на перспективный период, исходя из условий финансирования.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят Ирбитский тракт до четырех полос. Сейчас разрабатываются документы территориального планирования.