В Тюмени расширят Старотобольский тракт

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Столбики установили. Тюмень, трасса, трасса, дорога
Также в рамках капитального ремонта дороги здесь обустроят тротуары, велодорожки и освещение Фото:

В Тюмени расширят Старотобольский тракт до четырех полос. Об этом сообщили в администрации города. Также в рамках капитального ремонта дороги здесь обустроят тротуары, велодорожки и освещение.

«Проектная документация на капитальный ремонт Старотобольского тракта разработана. Проектными решениями предусмотрены работы по капитальному ремонту основания и покрытия проезжей части c доведением до оптимальных параметров в 4 полосы движения, устройству тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения», — рассказали в мэрии. Там же добавили, что работы будут планироваться на перспективный период, исходя из условий финансирования.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят Ирбитский тракт до четырех полос. Сейчас разрабатываются документы территориального планирования.

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В Тюмени расширят Старотобольский тракт до четырех полос. Об этом сообщили в администрации города. Также в рамках капитального ремонта дороги здесь обустроят тротуары, велодорожки и освещение. «Проектная документация на капитальный ремонт Старотобольского тракта разработана. Проектными решениями предусмотрены работы по капитальному ремонту основания и покрытия проезжей части c доведением до оптимальных параметров в 4 полосы движения, устройству тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения», — рассказали в мэрии. Там же добавили, что работы будут планироваться на перспективный период, исходя из условий финансирования. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят Ирбитский тракт до четырех полос. Сейчас разрабатываются документы территориального планирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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