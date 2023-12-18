18 декабря 2023

Курганцам бесплатно вручили 12 новых машин. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр Лада. Вручение ключей от машин участникам СВО. Курган
Вручение автомобилей состоялось 19 декабря Фото:

В Кургане представители Социального фонда РФ вручили 12 новых машин жителям региона, пострадавшим на производстве. Вручение машин состоялось 19 декабря, передает корреспондент URA.RU.

«Данное мероприятие — пример того, как наше государство выполняет свои обязанности перед населением страны», — отметил на мероприятии управляющий областным отделением Социального фонда России Вадим Шумков. Автомобили Lada Granta вручили 12 новым владельцам. Среди них были те, кто получил машину в четвертый, третий раз, а также впервые.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе представители Соцфонда вручили машины пострадавшим на производстве. По данным Соцфонда, срок эксплуатации переданных автомобилей составляет семь лет.

Центр Лада. Вручение ключей от машин участникам СВО. Курган
Жителям региона вручили 12 машин
Фото:
Центр Лада. Вручение ключей от машин участникам СВО. Курган
Пострадавшим на производстве вручили автомобили Lada Granta
Фото:
Центр Лада. Вручение ключей от машин участникам СВО. Курган
Ключи от машин вручил руководитель реготделения Соцфонда Вадим Шумков
Фото:
Центр Лада. Вручение ключей от машин участникам СВО. Курган
Некоторые из пострадавших получают автомобиль в третий и четвертый раз, так как срок эксплуатации этой машины составляет семь лет
Фото:

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В Кургане представители Социального фонда РФ вручили 12 новых машин жителям региона, пострадавшим на производстве. Вручение машин состоялось 19 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Данное мероприятие — пример того, как наше государство выполняет свои обязанности перед населением страны», — отметил на мероприятии управляющий областным отделением Социального фонда России Вадим Шумков. Автомобили Lada Granta вручили 12 новым владельцам. Среди них были те, кто получил машину в четвертый, третий раз, а также впервые. Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе представители Соцфонда вручили машины пострадавшим на производстве. По данным Соцфонда, срок эксплуатации переданных автомобилей составляет семь лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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