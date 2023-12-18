Вручение автомобилей состоялось 19 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представители Социального фонда РФ вручили 12 новых машин жителям региона, пострадавшим на производстве. Вручение машин состоялось 19 декабря, передает корреспондент URA.RU.

«Данное мероприятие — пример того, как наше государство выполняет свои обязанности перед населением страны», — отметил на мероприятии управляющий областным отделением Социального фонда России Вадим Шумков. Автомобили Lada Granta вручили 12 новым владельцам. Среди них были те, кто получил машину в четвертый, третий раз, а также впервые.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе представители Соцфонда вручили машины пострадавшим на производстве. По данным Соцфонда, срок эксплуатации переданных автомобилей составляет семь лет.

Жителям региона вручили 12 машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пострадавшим на производстве вручили автомобили Lada Granta Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ключи от машин вручил руководитель реготделения Соцфонда Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU