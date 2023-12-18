Тренера-«педофила» посадили в камеру директора института УрФУ

Тренера Ражева посадили в камеру директора института УрФУ Шурманова

19 декабря 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Теперь именитые арестанты (на фото Евгений Шурманов) сидят вместе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тренера Николая Ражева, осужденного за педофилию и отстаивающего свою невиновность, перевели в камеру к директору института физкультуры УрФУ Евгению Шурманову. Об этом URA.RU рассказала супруга пожилого спортсмена Нина Ражева. «Николая Александровича перевели в камеру к Евгению Шурманову. В четырехместной камере они сидят вдвоем. Шурманов не курит и наш не курит, поэтому наконец-то он в чистом воздухе время проведет. Может быть, наконец-то будет ходить на прогулки. В прошлой камере другие заключенные гулять не хотели, а Николая одного не отпускали», — сказала Нина Ражева. Она добавила, что Николай ранее был знаком с Шурмановым, но поверхностно: они виделись один раз, их познакомил младший сын тренера. Уже в компании экс-директора института физкультуры УрФУ Ражев встретил день рождения: 19 декабря ему исполнилось 86 лет. «Я просилась на встречу, но меня не пустили, сказали, что уже нет мест. Ранее нам удалось передать ему гостинцы к празднику: конфеты, печенье, кекс, кофе, апельсины, яблоки, колбасу, сало. Хотели еще баночку красной икры передать, но она не разрешена», — сказала Ражева. Николай Ражев был осужден в сентябре на два года. Одна из бывших воспитанниц обвинила его в домогательствах во время тренировки. Поданную тренером апелляцию суд не удовлетворил. Теперь защита Ражева намерена обратиться с кассацией. Адвокаты считают, что обвинение против Ражева голословно. Евгений Шурманов подозревается в хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. Он был задержан после обысков, проходивших на спортивных объектах в Екатеринбурге более года назад, и до сих пор находится в СИЗО. Приказом минспорта России Шурманов был лишен звания мастера спорта по боксу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тренера Николая Ражева, осужденного за педофилию и отстаивающего свою невиновность, перевели в камеру к директору института физкультуры УрФУ Евгению Шурманову. Об этом URA.RU рассказала супруга пожилого спортсмена Нина Ражева. «Николая Александровича перевели в камеру к Евгению Шурманову. В четырехместной камере они сидят вдвоем. Шурманов не курит и наш не курит, поэтому наконец-то он в чистом воздухе время проведет. Может быть, наконец-то будет ходить на прогулки. В прошлой камере другие заключенные гулять не хотели, а Николая одного не отпускали», — сказала Нина Ражева. Она добавила, что Николай ранее был знаком с Шурмановым, но поверхностно: они виделись один раз, их познакомил младший сын тренера. Уже в компании экс-директора института физкультуры УрФУ Ражев встретил день рождения: 19 декабря ему исполнилось 86 лет. «Я просилась на встречу, но меня не пустили, сказали, что уже нет мест. Ранее нам удалось передать ему гостинцы к празднику: конфеты, печенье, кекс, кофе, апельсины, яблоки, колбасу, сало. Хотели еще баночку красной икры передать, но она не разрешена», — сказала Ражева. Николай Ражев был осужден в сентябре на два года. Одна из бывших воспитанниц обвинила его в домогательствах во время тренировки. Поданную тренером апелляцию суд не удовлетворил. Теперь защита Ражева намерена обратиться с кассацией. Адвокаты считают, что обвинение против Ражева голословно. Евгений Шурманов подозревается в хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. Он был задержан после обысков, проходивших на спортивных объектах в Екатеринбурге более года назад, и до сих пор находится в СИЗО. Приказом минспорта России Шурманов был лишен звания мастера спорта по боксу.