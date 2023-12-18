18 декабря 2023

Десяткам мигрантов запретили жить в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
У 59 мигрантов аннулировали разрешения на проживание в Курганской области Фото:

В Курганской области десятки иностранных граждан лишились разрешений на временное проживание и вида на жительство. Всего с начала года было аннулировано 59 ранее выданных разрешительных документов. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД России.

«Управлением по вопросам миграции УМВД России по Курганской области в 2023 году в ходе контроля за проживающими иностранцами… установлены обстоятельства, послужившие аннулированию разрешительных документов для 59 граждан. Только за предыдущую неделю аннулировано 11 ранее выданных разрешений», — сообщает ведомство.

По данным УМВД региона, около половины решений были приняты в связи с тем, что мигранты не находились на территории России в течение более шести месяцев в 2023 году. Еще более половины разрешений были отменены из-за отсутствия работы и (или) доходов у иностранцев. Два вида на жительство было аннулировано из-за того, что мигранты в течение двух лет не уведомляли о своем проживании в стране. Кроме того, иностранным гражданам отменяли разрешения за фиктивные браки и и неоднократные административные правонарушения.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мигрантов, совершающих преступления, начали лишать гражданства РФ. Выданные российские паспорта у осужденных иностранцев забирают за изнасилование, распространение наркотиков и насилие к представителям власти. В УМВД региона сообщили, что двоих бывших мигрантов из Казахстана лишили полученного гражданства за преступления. Еще на 17 человек материалы находятся на рассмотрения судов.

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В Курганской области десятки иностранных граждан лишились разрешений на временное проживание и вида на жительство. Всего с начала года было аннулировано 59 ранее выданных разрешительных документов. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД России. «Управлением по вопросам миграции УМВД России по Курганской области в 2023 году в ходе контроля за проживающими иностранцами… установлены обстоятельства, послужившие аннулированию разрешительных документов для 59 граждан. Только за предыдущую неделю аннулировано 11 ранее выданных разрешений», — сообщает ведомство. По данным УМВД региона, около половины решений были приняты в связи с тем, что мигранты не находились на территории России в течение более шести месяцев в 2023 году. Еще более половины разрешений были отменены из-за отсутствия работы и (или) доходов у иностранцев. Два вида на жительство было аннулировано из-за того, что мигранты в течение двух лет не уведомляли о своем проживании в стране. Кроме того, иностранным гражданам отменяли разрешения за фиктивные браки и и неоднократные административные правонарушения. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мигрантов, совершающих преступления, начали лишать гражданства РФ. Выданные российские паспорта у осужденных иностранцев забирают за изнасилование, распространение наркотиков и насилие к представителям власти. В УМВД региона сообщили, что двоих бывших мигрантов из Казахстана лишили полученного гражданства за преступления. Еще на 17 человек материалы находятся на рассмотрения судов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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