20 августа 2023

Тюменские агрофирмы массово подделывают документы на зерно

Россельхознадзор в Тюменской области прекратил действие 52 деклараций на зерно
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие линии подготовки семенного материала с/х культур в аграрном НИЦ УрО РАН. Екатеринбург, зерно, продовольствие, зернохранилище, продовольственная безопасность, сортировочная линия семян
Компании не проверяют зерно и продукты его переработки на наличие пестицидов и других вредных веществ Фото:

Агрокомпании Тюменской области массово подделывают декларации на зерно и не предоставляют данные о наличии в продукции остатков пестицидов и других вредных веществ. Региональное управление Россельхознадзора прекратило действие 52 недостоверных деклараций, сообщает пресс-служба ведомства.

«Декларации были признаны недействительными у КХ „Дружба“, ООО „Радиус-агро“, ООО „Юг-Агро“. В протоколах испытаний отсутствовали, в том числе, результаты исследований на действующее вещество примененного пестицида и других препаратов», — говорится в сообщении.

Такие же нарушения обнаружены у агрохолдинга «Аромашевский», который входит в состав агропромышленного дивизиона Arsib Holding Group. Известно так же, что один из нарушителей, крестьянский холдинг «Дружба», имеет в активе десятки состоявшихся контрактов на поставку зерна и фуража компаниям и госучреждениям всей «тюменской матрешки».

В региональном управлении Россельхознадзора URA.RU пояснили, что партии зерна будут перепроверены на соответствие требованиям таможенного союза и пройдет повторное декларирование. Ранее агентство рассказало, что свежему урожаю тюменского зерна угрожают несколько видов амбарных вредителей.

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Агрокомпании Тюменской области массово подделывают декларации на зерно и не предоставляют данные о наличии в продукции остатков пестицидов и других вредных веществ. Региональное управление Россельхознадзора прекратило действие 52 недостоверных деклараций, сообщает пресс-служба ведомства. «Декларации были признаны недействительными у КХ „Дружба“, ООО „Радиус-агро“, ООО „Юг-Агро“. В протоколах испытаний отсутствовали, в том числе, результаты исследований на действующее вещество примененного пестицида и других препаратов», — говорится в сообщении. Такие же нарушения обнаружены у агрохолдинга «Аромашевский», который входит в состав агропромышленного дивизиона Arsib Holding Group. Известно так же, что один из нарушителей, крестьянский холдинг «Дружба», имеет в активе десятки состоявшихся контрактов на поставку зерна и фуража компаниям и госучреждениям всей «тюменской матрешки». В региональном управлении Россельхознадзора URA.RU пояснили, что партии зерна будут перепроверены на соответствие требованиям таможенного союза и пройдет повторное декларирование. Ранее агентство рассказало, что свежему урожаю тюменского зерна угрожают несколько видов амбарных вредителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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