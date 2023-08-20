Тюменские агрофирмы массово подделывают документы на зерно

Россельхознадзор в Тюменской области прекратил действие 52 деклараций на зерно

Компании не проверяют зерно и продукты его переработки на наличие пестицидов и других вредных веществ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Агрокомпании Тюменской области массово подделывают декларации на зерно и не предоставляют данные о наличии в продукции остатков пестицидов и других вредных веществ. Региональное управление Россельхознадзора прекратило действие 52 недостоверных деклараций, сообщает пресс-служба ведомства.

«Декларации были признаны недействительными у КХ „Дружба“, ООО „Радиус-агро“, ООО „Юг-Агро“. В протоколах испытаний отсутствовали, в том числе, результаты исследований на действующее вещество примененного пестицида и других препаратов», — говорится в сообщении.

Такие же нарушения обнаружены у агрохолдинга «Аромашевский», который входит в состав агропромышленного дивизиона Arsib Holding Group. Известно так же, что один из нарушителей, крестьянский холдинг «Дружба», имеет в активе десятки состоявшихся контрактов на поставку зерна и фуража компаниям и госучреждениям всей «тюменской матрешки».

В региональном управлении Россельхознадзора URA.RU пояснили, что партии зерна будут перепроверены на соответствие требованиям таможенного союза и пройдет повторное декларирование. Ранее агентство рассказало, что свежему урожаю тюменского зерна угрожают несколько видов амбарных вредителей.