Тюменец так напился в полете, что не смог выйти из самолета

Тюменец тайно пронес алкоголь в самолете и не смог выйти из него из-за опьянения
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, кольцово, зал ожидания, пассажиры
Мужчина выпил в полете, поэтому в аэропорт его пришлось доставлять полицейским (архивное фото) Фото:

Житель Тюмени, возвращаясь в город с вахты, тайно пронес в самолет алкоголь, а когда рейс приземлился не смог сам покинуть борт из-за сильного опьянения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

«В отдел полиции в аэропорту Рощино поступило сообщение о том, что к самолету сообщением Новосибирск — Тюмень требуется наряд. Один из пассажиров находился на борту в нетрезвом состоянии, причем не мог самостоятельно выйти из салона», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Как оказалось, алкоголь на борт 49-летний тюменец пронес тайно, в спортивной бутылке для воды. Мужчина возвращался с вахты, на которой был в Якутии. Освидетельствование показало, что в его организме 0,59 промилле. После составления протокола домой его забрала супруга.

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Житель Тюмени, возвращаясь в город с вахты, тайно пронес в самолет алкоголь, а когда рейс приземлился не смог сам покинуть борт из-за сильного опьянения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе транспортной полиции. «В отдел полиции в аэропорту Рощино поступило сообщение о том, что к самолету сообщением Новосибирск — Тюмень требуется наряд. Один из пассажиров находился на борту в нетрезвом состоянии, причем не мог самостоятельно выйти из салона», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как оказалось, алкоголь на борт 49-летний тюменец пронес тайно, в спортивной бутылке для воды. Мужчина возвращался с вахты, на которой был в Якутии. Освидетельствование показало, что в его организме 0,59 промилле. После составления протокола домой его забрала супруга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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