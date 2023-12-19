Тюменец так напился в полете, что не смог выйти из самолета

Житель Тюмени, возвращаясь в город с вахты, тайно пронес в самолет алкоголь, а когда рейс приземлился не смог сам покинуть борт из-за сильного опьянения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе транспортной полиции.
«В отдел полиции в аэропорту Рощино поступило сообщение о том, что к самолету сообщением Новосибирск — Тюмень требуется наряд. Один из пассажиров находился на борту в нетрезвом состоянии, причем не мог самостоятельно выйти из салона», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Как оказалось, алкоголь на борт 49-летний тюменец пронес тайно, в спортивной бутылке для воды. Мужчина возвращался с вахты, на которой был в Якутии. Освидетельствование показало, что в его организме 0,59 промилле. После составления протокола домой его забрала супруга.
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