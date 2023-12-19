Челябинский депутат Иванов не смог из СИЗО оспорить налоги в 825 млн рублей

20 декабря 2023 в 04:29 Размер текста - 17 +

Олег Иванов в очередной раз проиграл суд налоговикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Находящий в СИЗО депутат гордумы Челябинска Олег Иванов проиграл суд налоговой инспекции, пытаясь оспорить решение о взыскании с его фирмы «Альфастрой» 825, 6 млн рублей. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда региона. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.05.2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу Иванова Олега Викторовича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа», — говорится в решении суда. В апелляционной жалобе Иванов указывал, что не знал о подаче исков к «Альфастрою» со стороны налоговиков, так как находился под домашним арестом. Всю информацию он получает только через адвоката. Иванов также напомнил, что с 24 июня он взят под стражу и с решением суда он смог ознакомиться только в октябре, поэтому подал жалобу уже после того, сроки для апелляции вышли. В своем заявлении он указал, что не согласен с требованиями налоговиков и, по его мнению, сумму неуплаченных налогов и пени рассчитаны неверно. Несмотря, на пропущенные сроки, жалобу Иванов рассмотрели, но суд счел его доводы неубедительными. 30 мая суд удовлетворил требование ФНС о взыскании с фирмы Иванова 825, 6 млн рублей неуплаченных налогов, с учетом пеней. Уже после суда Иванов был задержан сотрудниками ФСБ за нарушение условий домашнего ареста и водворен в СИЗО. Иванов обвиняется в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств. Сам депутат, как и его компания «Альфастрой» признаны банкротами. Также начался процесс банкротства фирмы «Грандактив», которая принадлежит его супруге Татьяне Завгородней. Сама Завгородняя обвиняется в неуплате налогов и подделке документов. Она находится под домашним арестом. Адвокаты семьи депутата со СМИ не общаются и уголовные дела не комментируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Находящий в СИЗО депутат гордумы Челябинска Олег Иванов проиграл суд налоговой инспекции, пытаясь оспорить решение о взыскании с его фирмы «Альфастрой» 825, 6 млн рублей. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда региона. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.05.2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу Иванова Олега Викторовича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа», — говорится в решении суда. В апелляционной жалобе Иванов указывал, что не знал о подаче исков к «Альфастрою» со стороны налоговиков, так как находился под домашним арестом. Всю информацию он получает только через адвоката. Иванов также напомнил, что с 24 июня он взят под стражу и с решением суда он смог ознакомиться только в октябре, поэтому подал жалобу уже после того, сроки для апелляции вышли. В своем заявлении он указал, что не согласен с требованиями налоговиков и, по его мнению, сумму неуплаченных налогов и пени рассчитаны неверно. Несмотря, на пропущенные сроки, жалобу Иванов рассмотрели, но суд счел его доводы неубедительными. 30 мая суд удовлетворил требование ФНС о взыскании с фирмы Иванова 825, 6 млн рублей неуплаченных налогов, с учетом пеней. Уже после суда Иванов был задержан сотрудниками ФСБ за нарушение условий домашнего ареста и водворен в СИЗО. Иванов обвиняется в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств. Сам депутат, как и его компания «Альфастрой» признаны банкротами. Также начался процесс банкротства фирмы «Грандактив», которая принадлежит его супруге Татьяне Завгородней. Сама Завгородняя обвиняется в неуплате налогов и подделке документов. Она находится под домашним арестом. Адвокаты семьи депутата со СМИ не общаются и уголовные дела не комментируют.