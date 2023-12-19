Стенд ЯНАО на выставке «Россия» обновили к Новому Году

Стенд ЯНАО на международной выставке-форуме «Россия» обновился к Новому Году. Теперь все посетители стенда смогут написать письмо ямальскому Деду Морозу — Ямал Ири, а сотрудники мэрии позаботятся об их доставке на Ямал, сказано на сайте ведомства.
«Экспозицию Ямала на выставке-форуме „Россия“ в Москве обновили. Теперь стенд представлен в новогоднем формате. <…> Сейчас на нашем стенде можно отправить письма, подписанные открытки или рисунки ямальскому Деду Морозу — Ямал Ири. Наши сотрудники позаботятся о доставке новогодней корреспонденции на Ямал», — сообщается на сайте.
Помимо отправления писем, гости стенда примут участие в играх народов Севера, смогут сделать своими руками рождественскую игрушку и национальную куклу «Акань», а еще узнают много интересного об арктическом регионе. Также на стенде установили интерактивный бубен диаметром 1,5 метра. Новый элемент украшен изображениями животных и национальными орнаментами. Ударяя по бубну специальной колотушкой, гости выставки смогут услышать звуки ямальской природы, горловое пение и национальные мотивы.
Мэр Салехарда объявил розыгрыш, победители которого поедут на выставку «Россия». Обязательным условием участия в акции, помимо сдачи нормативов, является получение значка ГТО любого достоинства.
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