Стенд ЯНАО на выставке «Россия» обновили к Новому Году

20 декабря 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

На выставке «Россия» теперь можно написать письмо ямальскому Деду Морозу — Ямал Ири Фото: Георгий Бергал © URA.RU Стенд ЯНАО на международной выставке-форуме «Россия» обновился к Новому Году. Теперь все посетители стенда смогут написать письмо ямальскому Деду Морозу — Ямал Ири, а сотрудники мэрии позаботятся об их доставке на Ямал, сказано на сайте ведомства. «Экспозицию Ямала на выставке-форуме „Россия“ в Москве обновили. Теперь стенд представлен в новогоднем формате. <…> Сейчас на нашем стенде можно отправить письма, подписанные открытки или рисунки ямальскому Деду Морозу — Ямал Ири. Наши сотрудники позаботятся о доставке новогодней корреспонденции на Ямал», — сообщается на сайте. Помимо отправления писем, гости стенда примут участие в играх народов Севера, смогут сделать своими руками рождественскую игрушку и национальную куклу «Акань», а еще узнают много интересного об арктическом регионе. Также на стенде установили интерактивный бубен диаметром 1,5 метра. Новый элемент украшен изображениями животных и национальными орнаментами. Ударяя по бубну специальной колотушкой, гости выставки смогут услышать звуки ямальской природы, горловое пение и национальные мотивы. Мэр Салехарда объявил розыгрыш, победители которого поедут на выставку «Россия». Обязательным условием участия в акции, помимо сдачи нормативов, является получение значка ГТО любого достоинства. Фото: пресс-центр администрации ЯНАО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стенд ЯНАО на международной выставке-форуме «Россия» обновился к Новому Году. Теперь все посетители стенда смогут написать письмо ямальскому Деду Морозу — Ямал Ири, а сотрудники мэрии позаботятся об их доставке на Ямал, сказано на сайте ведомства. «Экспозицию Ямала на выставке-форуме „Россия“ в Москве обновили. Теперь стенд представлен в новогоднем формате. <…> Сейчас на нашем стенде можно отправить письма, подписанные открытки или рисунки ямальскому Деду Морозу — Ямал Ири. Наши сотрудники позаботятся о доставке новогодней корреспонденции на Ямал», — сообщается на сайте. Помимо отправления писем, гости стенда примут участие в играх народов Севера, смогут сделать своими руками рождественскую игрушку и национальную куклу «Акань», а еще узнают много интересного об арктическом регионе. Также на стенде установили интерактивный бубен диаметром 1,5 метра. Новый элемент украшен изображениями животных и национальными орнаментами. Ударяя по бубну специальной колотушкой, гости выставки смогут услышать звуки ямальской природы, горловое пение и национальные мотивы. Мэр Салехарда объявил розыгрыш, победители которого поедут на выставку «Россия». Обязательным условием участия в акции, помимо сдачи нормативов, является получение значка ГТО любого достоинства.