Мэр Салехарда объявил розыгрыш, победители которого поедут на выставку «Россия»

03 декабря 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Титовский объявил розыгрыш для всех горожан, сдавших нормы ГТО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский решил провести розыгрыш для всех жителей, сдавших нормы ГТО с 4 по 10 декабря. Среди участников будет выбрано семь победителей, которые отправятся в Москву на Международную выставку-форум «Россия». «Решили провести полезную и здоровую акцию — салехардцы, кто сдаст нормы ГТО в ближайшую неделю, получат возможность выиграть поездку в Москву. Разыграем семь поездок на выставку „Россия“» — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Обязательным условием участия в акции, помимо сдачи нормативов, является получение значка ГТО любого достоинства. Участникам также необходимо заполнить купон и опустить отрывной талон в барабан. Итоги розыгрыша будут подведены 19 декабря. В Москве 23 ноября на выставке «Россия» прошел День Ямала. Гости, посетившие ямальский стенд в этот день, выиграли ваучеры на сумму 50 тысяч рублей для путешествия по северному краю. Победителями стало 15 посетителей.

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский решил провести розыгрыш для всех жителей, сдавших нормы ГТО с 4 по 10 декабря. Среди участников будет выбрано семь победителей, которые отправятся в Москву на Международную выставку-форум «Россия». «Решили провести полезную и здоровую акцию — салехардцы, кто сдаст нормы ГТО в ближайшую неделю, получат возможность выиграть поездку в Москву. Разыграем семь поездок на выставку „Россия“» — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Обязательным условием участия в акции, помимо сдачи нормативов, является получение значка ГТО любого достоинства. Участникам также необходимо заполнить купон и опустить отрывной талон в барабан. Итоги розыгрыша будут подведены 19 декабря. В Москве 23 ноября на выставке «Россия» прошел День Ямала. Гости, посетившие ямальский стенд в этот день, выиграли ваучеры на сумму 50 тысяч рублей для путешествия по северному краю. Победителями стало 15 посетителей.