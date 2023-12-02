Мэр Салехарда объявил розыгрыш, победители которого поедут на выставку «Россия»

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский решил провести розыгрыш для всех жителей, сдавших нормы ГТО с 4 по 10 декабря. Среди участников будет выбрано семь победителей, которые отправятся в Москву на Международную выставку-форум «Россия».
«Решили провести полезную и здоровую акцию — салехардцы, кто сдаст нормы ГТО в ближайшую неделю, получат возможность выиграть поездку в Москву. Разыграем семь поездок на выставку „Россия“» — сообщил Титовский в своем telegram-канале.
Обязательным условием участия в акции, помимо сдачи нормативов, является получение значка ГТО любого достоинства. Участникам также необходимо заполнить купон и опустить отрывной талон в барабан. Итоги розыгрыша будут подведены 19 декабря.
В Москве 23 ноября на выставке «Россия» прошел День Ямала. Гости, посетившие ямальский стенд в этот день, выиграли ваучеры на сумму 50 тысяч рублей для путешествия по северному краю. Победителями стало 15 посетителей.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.