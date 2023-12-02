02 декабря 2023
01 декабря 2023

Мэр Салехарда объявил розыгрыш, победители которого поедут на выставку «Россия»

© Служба новостей «URA.RU»
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Титовский Алексей. ЯНАО, титовский алексей
Титовский объявил розыгрыш для всех горожан, сдавших нормы ГТО Фото:

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский решил провести розыгрыш для всех жителей, сдавших нормы ГТО с 4 по 10 декабря. Среди участников будет выбрано семь победителей, которые отправятся в Москву на Международную выставку-форум «Россия».

«Решили провести полезную и здоровую акцию — салехардцы, кто сдаст нормы ГТО в ближайшую неделю, получат возможность выиграть поездку в Москву. Разыграем семь поездок на выставку „Россия“» — сообщил Титовский в своем telegram-канале.

Обязательным условием участия в акции, помимо сдачи нормативов, является получение значка ГТО любого достоинства. Участникам также необходимо заполнить купон и опустить отрывной талон в барабан. Итоги розыгрыша будут подведены 19 декабря.

В Москве 23 ноября на выставке «Россия» прошел День Ямала. Гости, посетившие ямальский стенд в этот день, выиграли ваучеры на сумму 50 тысяч рублей для путешествия по северному краю. Победителями стало 15 посетителей.

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Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский решил провести розыгрыш для всех жителей, сдавших нормы ГТО с 4 по 10 декабря. Среди участников будет выбрано семь победителей, которые отправятся в Москву на Международную выставку-форум «Россия». «Решили провести полезную и здоровую акцию — салехардцы, кто сдаст нормы ГТО в ближайшую неделю, получат возможность выиграть поездку в Москву. Разыграем семь поездок на выставку „Россия“» — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Обязательным условием участия в акции, помимо сдачи нормативов, является получение значка ГТО любого достоинства. Участникам также необходимо заполнить купон и опустить отрывной талон в барабан. Итоги розыгрыша будут подведены 19 декабря. В Москве 23 ноября на выставке «Россия» прошел День Ямала. Гости, посетившие ямальский стенд в этот день, выиграли ваучеры на сумму 50 тысяч рублей для путешествия по северному краю. Победителями стало 15 посетителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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