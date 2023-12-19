19 декабря 2023

В Кургане каток три дня будет работать бесплатно

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток возле башни "Исеть". Екатеринбург, коньки, каток
Бесплатно можно будет покататься на Центральном рынке Фото:

В Кургане на Центральном стадионе в честь открытия катка все желающие смогут три дня бесплатно кататься на коньках. Об этом сообщают работники спорткомплекса.

«На стадионе Центральный сегодня открывается корт — в честь этого катания до 22 декабря (включительно) бесплатные. Открытие корта пройдет в 16.00 часов», — сообщает telegram-канал «Курганистан» со ссылкой на работников стадиона. При этом отмечается, что из-за потепления на катке планируют утолщать лед.

Ранее URA.RU писало, что на площади Кургана вырезают ледяные фигуры и заливают каток. До этого сообщалось, что на установку елки и создание ледового городка власти города потратили более 20 млн рублей.

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В Кургане на Центральном стадионе в честь открытия катка все желающие смогут три дня бесплатно кататься на коньках. Об этом сообщают работники спорткомплекса. «На стадионе Центральный сегодня открывается корт — в честь этого катания до 22 декабря (включительно) бесплатные. Открытие корта пройдет в 16.00 часов», — сообщает telegram-канал «Курганистан» со ссылкой на работников стадиона. При этом отмечается, что из-за потепления на катке планируют утолщать лед. Ранее URA.RU писало, что на площади Кургана вырезают ледяные фигуры и заливают каток. До этого сообщалось, что на установку елки и создание ледового городка власти города потратили более 20 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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